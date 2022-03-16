Житель Ростовской области застрелил двух постояльцев гостиницы

В городе Аксай в Ростовской области местный житель выстрелил в двух постояльцев гостиницы, они погибли на месте, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Злоумышленник проник с оружием на территорию гостиницы в Аксае. Там он произвел выстрелы в двух гостей – мужчину и женщину, которые от полученных ранений скончались. После этого совершил самоубийство», – сказал собеседник ТАСС.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Летом прошлого года в перестрелке в Адлерском районе Сочи погибли двое судебных приставов. Огонь открыл один из жильцов Вартан Кочьян в ходе выселения из дома. Он раскаялся в содеянном.