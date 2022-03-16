Мать Беллы Хадид осудили за ринопластику дочери в 14-летнем возрасте

Белла Хадид в недавнем интервью Vogue, которое уже растащили на цитаты, рассказала, что жалеет об одной-единственной пластической операции, которую сделала в подростковом возрасте. Когда ей было 14 лет (этот факт давно обсуждался поклонниками) Белла исправила свой нос, пройдя процедуру ринопластики. Сначала на эту новость поклонники звезды отреагировали спокойно, но потом разразились критикой в адрес матери Беллы – Иоланды Хадид.

Интернет-пользователи уверены, что вся ответственность за “заниженную самооценку, которая толкает девушек на стол хирургов” полностью лежит на родителе. К тому же очевидно, что для пластической операции в столь юном возрасте Белле необходимо было письменное разрешение матери.

Ни один 14-летний подросток не хочет делать пластическую операцию, если ему на это не указывают взрослые.

В аду для нее точно есть специальный котел. Готова поспорить, что именно из-за Иоланды Белла решилась на пластику.

Мне кажется, что ни одна нормальная мама не разрешит дочери сделать пластику в 14 лет, – осуждают интернет-пользователи Иоланду Хадид.

Говоря о ринопластике, Белла при этом, опровергла информацию, что использовала филлеры и что сделала операцию по разрезу глаз, которую сейчас называют “лисьи глазки”. А вообще, сейчас 25-летняя модель думает, что зря сделала операцию.

Мне стоило бы сохранить природную форму носа, как у моих предков (Белла палестино-голландского происхождения – ред.). Люди думают, что я полностью переделала свое лицо только из-за пары подростковых фотографий, на которых оно выглядит одутловатым. Но я почти уверена, что и вы выглядите сейчас не так, как в 13 лет, верно? У меня нет филлеров. Давайте просто закроем эту тему. У меня нет с этим проблем, но это просто не для меня. Говорят, что я изменила форму глаз, но это просто лицевые тейпы.

Белла Хадид

Отметим, что Белла стала моделью вслед за своей старшей сестрой Джиджи, забросив конный спорт, которым занималась на профессиональном уровне. Белла, рассказывая о своей юности раньше, говорила всегда была независима, а ее мать, по словам девушки, позволяла ей любые, даже самые смелые эксперименты.

Когда я была очень юной, я красила ногти в черный цвет и обводила глаза черным карандашом, мама разрешала мне делать, что я хочу. Это помогло мне обрести свой стиль сейчас, – делилась Белла раньше.

Надо сказать, что бывшая модель и известная телеведущая Иоланда Хадид принимает активное участие в жизни своих знаменитых на весь мир дочерей. Так, якобы именно Иоланда стала главной причиной расставания Джиджи Хадид с отцом ее ребенка Зейном Маликом. На музыканта заведено дело о домашнем насилии, один из эпизодов связан как раз с теперь уже бывшей тещей. Якобы музыкант ударил мать своей девушки и бабушку своей годовалой дочки, после чего Джиджи рассталась с ним.

Иоланда Хадид с дочерьми Беллой и Джиджи