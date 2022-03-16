 

Бренд Great Wall начал продажи новой версии пикапа Cannon на рынке Китая

16.03.2022, 14:05, Новости дня
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Китайская марка Great Wall объявила о начале продаж на местном рынке обновленного пикапа Cannon.

Данный автомобиль отличается внешним видом, который проявляется в модернизированной решетке радиатора и форме капота. Также предусмотрели яркую полосу, которая проходит через весь кузов. Разработчики применили расширенные колесные арки и более мощные покрышки. Под капотом пикапа Cannon установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с.

Новый китайский пикап приводится в движение автоматической коробкой передач и имеет систему полного привода. Приобрести обновленную модель можно по цене от 270 тысяч юаней в базовой версии. По поводу поставок в остальные страны пока речи не ведется.



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