А я говорила! – Личное мнение

Вы только не смейтесь — у меня точно нет подключению к Вселенной через пуповину, как у некоторых — но я иногда сама себе удивляюсь.

Всё, что предсказываю, сбывается.



Фото: istockphoto.com

Наверное, я — в потоке.

Вот например, предлагала ограничить въезд в центр Москвы, чтобы не было пробок — ввели платную парковку и жить стало легче.

Потом начала писать, что автомобили в городе — в Москве и Питере, уж точно! — такоэ (тупое) себе удовольствие.

Куда на нём — за продуктами в пробках стоять? Только время, нервы и деньги тратить.

И что вы думаете? Цены на автомобили теперь выросли так, что большинство при всём желании теперь будет пользоваться общественным транспортом.

Как следствие — здоровее станут. Пусть и вынужденно.

А как теперь традиционно убивать выходной в гипермаркете, возмутиться кто-то? А никак, я вам скажу. Я и об этом писала — хватит рыскать в поисках соли-спичек и картошки по магазинам!

Хотите есть? Питаться полезно, разнообразно и вкусно? Так не тратьте на это время — закажите нормальную еду в Grow Food!

Линейки питания — самые разнообразные. В спортзал ходите — выбирайте цель, в соответствии с циклом тренировок. Худейте, поддерживайте или набирайте массу. Выбрали нужное лично вам меню и получили с доставкой на дом.

Просто едите, не занимаясь спортом? Тут ещё веселее — есть не только недельные меню, но и конструктор еды. Не хотите мясо? Не хотите рыбу? Убирайте ненужное, заказывайте и ешьте вкусно!

Только вот Grow Food запускает новую линейку Basic. Её особенность в том, что цена на неё значительно ниже других линеек.

Нет, не за счёт качества, продукты и поставщики одни. Просто в этой линейке не будет кастомизации. Ну, как раз для людей, которые не привередничают (ананасы не буду, буду манго), а относятся в еде правильно — как ели вкусно и полезно, так и едят с удовольствием, как и раньше.

Basic — это три приёма пищи на 1000-1100 ккал. Цена целого дня питания — всего 590 рублей. Еда абсолютно такая же вкусная, полезная, как и в любой другой линейке питания.

Basic — это завтрак, обед и ужин за 690 рублей (с моим промокодом, который дам ниже, будет ещё дешевле). Линейка создана для тех, кому другая стала казаться дорогой. Так Grow Food поддерживает своих верных клиентов, и с ним экономить очень просто.

Важный момент хочу отметить. Многие на стрессе начинают так жрать, что не замечая поглощают огромные объёмы пищи. С Grow Food вы остановитесь, заметив, что уже всё на сегодня съели.

Да и кроме того — по себе сужу! — все настолько сейчас перегружены информацией, каждый день пытаются справиться с тревогой, настроением, так хотя бы не думайте о том, что приготовить поесть и чем накормить семью. С Grow Food у вас всегда под рукой вкусная полезная еда.

Цены — максимально приятные. Не как в магазине, где гречка за 200. Grow Food ценит и уважает своих клиентов, особенно в такое непростое время. Друзья (и вообще нормальные люди) познаются в беде.

Искренне рекомендую пересмотреть образ жизни и попробовать вкусную, доступную и полезную еду от Grow Food. С промокодом MIRO322 это будет сделать ещё приятнее.

Изменился ли у вас привычный образ жизни, по сравнению с тем, что было месяц назад?

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