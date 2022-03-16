Придать объем тонким волосам, не утяжеляя их: выбираем модную стрижку весны-лета 2022-го и учимся создавать пышную прическу

Если вы являетесь обладательницей тонких волос, нет повода для печали. Благодаря стрижкам с оригинальной техникой вы легко можете создать прическу, которая будет компенсировать недостающий объем. Бонусом станет то, что предложенные прически являются трендовыми в нынешнем сезоне.

Боб с пышными кончиками

Отличная прическа, которая визуально придаст объема вашим волосам. Попросите своего мастера, чтобы он сделал вам классическую стрижку боб с ровным срезом. А когда будете сушить волосы феном, разделите кончики на пряди и высушите отдельно, не распрямляя, а слегка поднимая вверх (можете воспользоваться стайлинговым средством для увеличения объема, которое следует нанести непосредственно на кончики).

Небрежный боб

Используйте эффект неряшливости. Пусть вас не пугает это слово, поскольку такой метод сушки помогает прическе выглядеть более пышной. Плюс в том, что вам не придется тратить много времени на укладку. Достаточно помыть голову и высушить волосы, не расчесывая и не укладывая в определенную форму (направляйте их в разные стороны и так продолжайте до полного высыхания).

Каре с эффектом бликов

Для придания объема можно использовать не только стрижки. Эффект будет потрясающим, если вы выберете оригинальную технику окрашивания. Подойдет балаяж или градиент, в которых пряди отличаются по цветам и оттенкам. Например, волосы у корней могут быть более темными, а к кончикам постепенно становиться светлее, что позволит обрести дополнительный объем.

Челка

Челка в нынешнем сезоне попала в тренд. Вы поступите очень мудро, если сделаете прическу с челкой. Красота и молодость вам обеспечены, поскольку челка позволяет выглядеть моложе. Кроме того что укладка будет смотреться более объемной, челка позволит вам усовершенствовать черты и форму лица. Благодаря ей вы сможете подчеркнуть все достоинства и замаскировать имеющиеся недостатки (например, спрятать большой лоб или использовать асимметрию для усовершенствования овала).

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Пикси с боковым пробором

Отличной выбор для дам, которые мечтают выглядеть моложе и не готовы тратить много времени на укладку. Эта практичная и креативная стрижка позволит вам обеспечить нужный объем (благодаря слегка приподнятым волосам на макушке прическа кажется более объемной и визуально вытягивает лицо, помогая ему обрести форму, близкую к идеальному овалу).

Пикси с приподнятой челкой

Также прекрасная прическа, которая смотрится привлекательно, женственно и кокетливо. Для ее оформления вам необходимо всего лишь нанести на волосы стайлинговое средство для объема, а затем немного завить челку (или во время сушки зачесывать ее вверх до принятия ею нужной формы).

Челка-шторка

Челка-занавес (как ее еще называют) необязательно должна быть средней длины, ее можно сделать несколько укороченной (до уровня бровей). Разделите ее ровным пробором и высушите вместе с другими прядями естественным способом. Пусть появятся небольшие завитки, это придаст прическе шарма и эффектности. Длина основных волос может быть средней или, например, до лопаток, если ваши волосы относительно сухие и могут легко распушиться.

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Легкие волны

Эта прическа уже несколько лет находится в тренде, и предпосылок для ослабления позиций не предвидится. Все потому, что укладка смотрится очень эффектно. Такая прическа подойдет как для повседневной носки, так и для торжественного выхода. Сделайте боковой пробор на челке, и получится асимметричная форма.

Шегги

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, у вас нет повода беспокоиться об объеме. Даже очень тонкие волосы визуально выглядят пышными. Кроме того, укладка создается очень быстро, что является большим плюсом.

Длинные волны

Отличный выбор для обладательниц длинных волос. Такая прическа также выполняется довольно быстро, если ваши волосы волнистые от природы. Если нет, вы можете их завить при помощи бигуди, плойки или утюжка.

Секреты укладки

Стоит сразу сказать, что любые короткие стрижки являются лучшими союзниками, чтобы скрыть недостаток объема. Поэтому вы можете выбрать понравившуюся и не беспокоиться о том, что тонкие волосы не смогут обрести привлекательную общую форму.

Многоуровневые стрижки также помогут вам добиться желаемого объема. Выберите “каскад” или любую ступенчатую стрижку, которая приподнимает волосы на разных уровнях и визуально делает прическу более пышной.

Все кудри позволяют не акцентировать внимание на структуре волос. Прическа смотрится стильно, она омолаживает, придает образу женственности и кокетливости.

Высушивайте волосы, наклонив голову вперед. Когда вы сушите волосы в таком положении, ваши локоны словно находятся в свободном полете. Каждая волосинка отделяется от другой, между ними образуется пространство и создается впечатление большого объема (даже когда они опускаются по направлению роста и фиксируются в определенную форму).