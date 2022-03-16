Нью-йоркская, пятифакторная и другие диеты, которые не совсем полезны для организма

Если вы решаете придерживаться той или иной диеты, то в первую очередь обращаете внимание на список разрешенных и запрещенных продуктов. Однако большинство из них не совсем полезны для организма. В сегодняшней статье более подробно остановимся на диетах, от которых лучше отказаться.

Нью-йоркская диета

Ее последователями являются такие знаменитости, как Кейт Хадсон, Лив Тайлер и Хайди Клум. А все потому, что эта диета считается лучшим жиросжигателем.

Впервые о ней заговорил Д. Киршер, который по совместительству работал личным тренером многих звезд. Системе питания необходимо следовать в течение нескольких недель. Так, в первые 2 из них нужно все углеводы заменить белком. В день таким образом получится сжигать 800-1000 ккал.

Такая диета имеет и несколько существенных последствий негативного характера для здоровья. Помимо резких ограничений в питании она может способствовать психическому и физическому дискомфорту. По причине низкой калорийности существует высокая вероятность эффекта йо-йо, когда человек то худеет, то толстеет. Гораздо лучше в целях похудения применять менее строгие и более продолжительные диеты. В результате получится избавиться от лишних килограммов и не набрать через некоторое время их снова, сохранить свое здоровье.

Диета на детском питании

Ее приверженцами считаются Мадонна, Леди Гага, Дженнифер Энистон и другие популярные звезды. Диета достаточно легкая и не требует длительного проведения времени на кухне. Необходимо просто привычный рацион заменить детским питанием. Многие люди восхищаются этой диетой, ведь, по их словам, она творит настоящие чудеса с пищеварительной системой. Детское питание хорошо переваривается и не создает лишней нагрузки на ЖКТ. Кроме того, использование его в рационе позволяет избавиться всего за 6 недель от 10 кг лишнего веса и даже больше.

Среди отрицательных черт данной системы питания нужно отметить отсутствие сытости длительное время. Поэтому в работе ЖКТ все же могут наблюдаться некоторые сбои. Переваривание пастообразной пищи, потребляемой в больших количествах, действительно не представляет трудностей для пищеварительного тракта. Однако она не обеспечивает то количество витаминов и микроэлементов, которое требуется для полноценного функционирования организма. А с другой стороны, количество сахара в детском питании иногда превышает все допустимые нормы.

Пятифакторная диета

Суть этой системы питания сводится к тому, что 5 раз в день следует есть богатые клетчаткой и белком блюда. При этом калорийность суточного рациона не должна превышать 1200 ккал. Кроме того, 5 раз в неделю нужно обязательно заниматься спортом. Продолжительность одного занятия должна составлять не менее 25 минут. В результате метаболические процессы в организме будут улучшаться и ускоряться, а внешние изменения в фигуре не заставят себя долго ждать.

Среди главных недостатков пятифакторной диеты специалисты называют низкую калорийность рациона. В результате человек в течение дня может ощущать повышенную вялость и ухудшение работоспособности, потерю концентрации внимания. Все это весьма негативно отражается на работе людей.

Вместо заключения

Выбирая ту или иную систему питания, чтобы избавиться от лишних сантиметров в области талии, важно учитывать не только пользу, но и возможный вред для всего организма. Поэтому диетологи всего мира призывают не следовать строгим ограничениям, а стараться всегда придерживаться здорового питания и давать организму физические нагрузки. В таком случае первые положительные результаты не заставят себя долго ждать. Вместе с фигурой улучшится и психоэмоциональное состояние.