Скандалы: Звездный побег

Кто из российских селебритис уехал за рубеж после украинских событий

13 марта стало известно об отъезде из России певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая поделилась со своими поклонниками фотографиями из Арабских Эмиратов. Несмотря на уход с российского рынка зарубежных компаний и брендов, Бузова призывает подписчиков с энтузиазмом смотреть в будущее, а производителей — активно заниматься раскручиванием собственных брендов.

Правда, после блокировки Роскомнадзором Instagram, Facebook и Twitter звезда «Дома-2» записала видео, в котором не сдержала слез. В 2021 году доход Бузовой от рекламы в Instagram составил 55 млн рублей.

За границей также была замечена певица Жасмин. Несмотря на слухи об эмиграции, артистка предупредила, что уехала в отпуск и скоро вернется.

«Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России, если бы это не было так грустно. Дорогие мои подписчики, не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь», — заверила она.

Жасмин объяснила, что после смерти отца чувствует необходимость находиться в кругу родственников, которые как раз остались в Израиле:

«Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России. Мы уехали как было запланировано еще в начале года и скоро вернемся по тому же плану. А пока здесь, на Святой Земле, я просто помолюсь за всех нас».

Джиган и Оксана Самойлова



В теплые края отправились рэпер Джиган (Денис Устименко) и его жена Оксана Самойлова с тремя дочерями и сыном. При этом звездная пара не уточнила место своего пребывания. «Как вы поняли, за моей спиной лето. Мы уехали из Москвы, но не навсегда. Мы уехали просто в отпуск, у детей каникулы. Мы просто отдыхаем», — сообщила Самойлова, поделившись в своем блоге видео с курорта.

Семен Слепаков



В эмиграции заподозрили Семена Слепакова, который после публикации обращения к президенту России в своем Instagram перестал выходить на связь с подписчиками. Оказалось, что артист находится в Израиле. Эту информацию сайту kp.ru сообщили его знакомые. Сам комик подтвердил, что находится за границей, и пообещал скоро вернуться домой.

«Пишут, что Семен Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не прояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, c объяснениями, а тут такой сбой коммуникации», — сказал Слепаков.

Иван Ургант



Узнав о начале боевых действий на Украине, Иван Ургант опубликовал в Instagram черный квадрат. Вскоре стало известно, что его вечернее шоу сняли с эфира Первого канала. Тогда поклонники решили, что их кумир эмигрировал. Сам Ургант вышел на связь только 11 марта. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», — заверил он в своем Instagram. В настоящий момент телеведущий находится в Израиле вместе с женой и двумя дочерями.

Маргарита Савинова

Оригинал материала: «Газета.ру»

«Телепрограмма», 07.03.22, «Собчак, Виторган и другие: кто из звезд покинул Россию после событий на Украине»

Все чаще и чаще в наших СМИ появляются новости о звездах, покинувших Россию. Кто-то из знаменитостей рассказал общественности, что поехал в запланированный отпуск, а иные улетели в другие страны без обратного билета. Сейчас они размышляют над тем, как жить дальше…

Ксения Собчак улетела в Израиль

Одна из первых, кто отправился отдыхать в это непростое время, стала телеведущая Ксения Собчак. О том, что Ксения покинула Россию вместе с пятилетним сыном Платоном, стало известно еще 2 марта. Тогда же сообщалось, что она вместе с ребенком улетела в Стамбул бизнес-джетом.

А чуть позже выяснилось, что Ксения прилетела в Тель-Авив. Ее сфотографировали очевидцы в израильском аэропорту Бен-Гурион, где Ксения и Платон ждали выдачи своих чемоданов на багажной ленте.

При этом ранее Ксения Собчак рассказала, что никуда не эмигрирует.

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Ольга Храбрых

16:09

07.03.2022

Собчак, Виторган и другие: кто из звезд покинул Россию после событий на Украине

Оглашаем список звезд, уехавших из страны на отдых и не только.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

Все чаще и чаще в наших СМИ появляются новости о звездах, покинувших Россию. Кто-то из знаменитостей рассказал общественности, что поехал в запланированный отпуск, а иные улетели в другие страны без обратного билета. Сейчас они размышляют над тем, как жить дальше…

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Из Турции в Израиль: Ксения Собчак прилетела в Тель-Авив эконом-классомТелеведущая вместе с сыном дожидалась багаж.

Ксения Собчак улетела в Израиль

Одна из первых, кто отправился отдыхать в это непростое время, стала телеведущая Ксения Собчак. О том, что Ксения покинула Россию вместе с пятилетним сыном Платоном, стало известно еще 2 марта. Тогда же сообщалось, что она вместе с ребенком улетела в Стамбул бизнес-джетом.

А чуть позже выяснилось, что Ксения прилетела в Тель-Авив. Ее сфотографировали очевидцы в израильском аэропорту Бен-Гурион, где Ксения и Платон ждали выдачи своих чемоданов на багажной ленте.

При этом ранее Ксения Собчак рассказала, что никуда не эмигрирует.

Чуть позже в аэропорту Шереметьево, следующим рейсом в Тель-Авив, был замечен и муж Ксении Собчак – режиссер Константин Богомолов. Вероятно, пара проводит совместные каникулы.

Известный режиссер является худруком театра на Малой Бронной, играет в спектакле «Дядя Лева» и «На всякого мудреца довольно простоты» и готовится к открытию здания театра после ремонта. Поэтому поклонники Константина Юрьевича предполагают, что его «побег» за границу вряд ли возможен…

И Алла Пугачева туда же?

Неделю назад стало известно, что из России улетели Алла Пугачева и Максим Галкин. В своем посте журналистка Божена Рынска сообщила, что Примадонну вместе с детьми видели в аэропорту Внуково-3. Не исключено, что Алла Борисовна воспользовалась частным рейсом. Издание Super предполагает, что пара также улетела в Израиль.

Незадолго до отъезда знаменитой певицы стало известно, что после поста Максима Галкина, в котором он не поддержал спецоперацию на Донбассе, патриотичные поклонники юмориста в Архангельске сдали билеты на его концерт. В итоге выступление Галкина отменили, а его концерт в Казани также перенесли. Кроме того, в СМИ пишут, что после своего нелестного высказывания о ситуации на Украине юморист лишился нескольких рекламных контрактов.

На отъезд Примадонны указывает еще один немаловажный факт. Каждое первое воскресенье марта знаменитая певица отмечает День желтых цветов или День весны. Это праздник, который был придуман самой Аллой Борисовной.

В этот день у замка Грязь собираются самые верные поклонники Аллы Пугачевой и ждут ее появления. Так было и в этот раз. Почитатели творчества певицы принесли корзину желтых цветов, которую взяли ее секьюрити. Спустя несколько минут охранник появился перед фанатами Аллы Борисовной с коробкой подарков, на дне которой лежала записка. Слова из нее зачитала управляющая имением.

В своем послании Аллы Борисовна пожелала поклонникам здоровья и благополучия. А потом управляющая произнесла те слова, которые в этих случаях обычно говорила сама Пугачева: «Даю доверенность на разрешение весны! Спасибо вам, мои дорогие поклонники!»

При этом сама артистка, которая обычно выходит на башенку и машет своим зрителям ручкой, перед публикой не появилась…

Александр Васильев, Рената Литвинова и Земфира в Париже

Также из России улетел историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев. Он вернулся в свой дом в Париже, где живет с 1982 года.

«Волею судеб, по не зависящим от меня причинам я и сейчас тут, у себя дома в 15-м квартале», — написал Александр Васильев в соцсетях.

В интервью нашему сайту историк моды рассказал, что уже прогулялся по Парижу и посетил два музея — Коньяк-Же и Карнавале.

Как писал Телеграм-канал «Только никому», переждать тяжелые времена в столице Франции решили также певица Земфира и ее подруга, актриса Рената Литвинова. Сколько времени продлится их путешествие, пока неизвестно.

Поргина и Бородина – на отдыхе в Дубае и Турции

А вот телеведущая Ксения Бородина, улетевшая в отпуск в Дубай, подверглась резкой критике за то, что покинула страну в такое тяжелое время. В ответ на это Ксения напомнила хейтерам, что не раз помогала детям Донбасса, но никогда не хвасталась этим. Поэтому, как считает сама ведущая, подобные упреки в ее адрес неуместны.

Также на отдых в Турцию отправилась и актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. При этом женщина подчеркнула, что не собирается сбегать из России, а отдых был давно запланирован. В интервью «Пятому каналу» Людмила Поргина рассказала, что улетела за границу 25 февраля – в день смерти своей мамы и по совместительству день аварии Николая Караченцова.

«Это для меня святой день. Я приезжаю сюда к Николе, молюсь Николаю Чудотворцу и всем-всем-всем ушедшим моим», — сказала журналистам Людмила Поргина.

А Эммануил Виторган и Антон Долин – в Латвии

Через день после начала спецпоперации на Украине Россию покинул и Эммануил Виторган вместе с женой и детьми. Известный артист и его семейство прибыли в Юрмалу. После этого Эммануил Виторган сообщил, что ему срочно понадобились документы, оставшиеся в Москве, и он попросил помощи у своих подписчиков.

Кроме того, из страны улетел и Григорий Лепс, взявший с собой детей. Недавно певец опубликовал снимки, на которых позирует на фоне пальм в ярком наряде. Артист не уточнил место своего пребывания. Впрочем, 8 марта у артиста запланирован концерт в Crocus City Hall, поэтому он должен вернуться обратно.

Об отъезде из России в Инстаграме рассказал и режиссер фильмов «Теснота» и «Дылда» Кантемир Балагов. Но если другие деятели культуры ссылались на отпуск, то Балагов привел другие аргументы о необходимости своего решения.

«Мы покинули Россию. Мы очень сожалеем и глубоко опустошены. В один момент у нас отобрали наше будущее. Наши жизни были отобраны у нас. У нас забрали родителей и друзей. Но одного не смогли взять — это кино», — написал режиссер у себя в Инстаграме.

Известно, что Кантемир Балагов завершил съемки сериала «Одни из них» по мотивам компьютерной игры для канала HBO, поэтому его выбор вполне понятен.

Кроме того, о своем намерении покинуть родные края рассказала поэтесса Вера Полозкова, написав у себя в соцсетях, что ей очень больно собирать детей и прощаться с друзьями, но ей не оставили выбора.

Также о своем решении уехать из России в связи с событиями на Украине сообщил известный кинокритик Антон Долин. Он рассказал, что сейчас находится на кинофестивале «Артдокфест» в Латвии, «а дальше посмотрим».