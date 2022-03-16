Лавров: Почти все страны Евросоюза уже легли под США

По санкции США «легли» уже почти все страны Евросоюза, кроме Франции, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

«Остался только по сути дела Эммануэль Макрон, который продолжает напоминать о необходимости стратегической автономии Евросоюза. Никто не позволит это сделать, и все остальные члены Евросоюза уже «легли» под американцев, как говорится», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Лавров сообщил о «грязном давлении» США на поддерживающие Россию страны.

Ранее Лавров заявил, что большинство стран мира поддерживают Россию, но они находятся под массивным и «грязным» давлением Вашингтона.