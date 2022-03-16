 

Захарова указала на физическое ограждение западных СМИ от российских данных по Донбассу

16.03.2022, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Западные СМИ «физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза» и не знакомятся с материалами о Донбассе, предоставляемыми российской стороной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала о случае на пресс-конференции на полях дипломатического форума в Анталье. К ней подошла журналистка CNN и спросила о ситуации на Украине.

«Я сказала, что есть же российская позиция, давайте я вам сейчас покажу – она даже есть на английском языке. Я дала ей телефон, она прочитала текст, а смотреть фотографии и ролики не стала. Я первый раз увидела, как журналист, задавая вопрос, отворачивается от тех материалов, которые ему предоставляют», – цитирует дипломата ТАСС.

Она добавила, что западные журналисты «физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза». По ее мнению, на Западе десятки тысяч журналистов и общественных деятелей отворачиваются от проблем и игнорируют их. Они не замечают проблемы с убийством детей, с разрушением гражданской инфраструктуры.

«Мне кажется, даже история двадцатого века, даже не говорю про двадцать первый век, такого не знала. Эта та самая западная машина – политическая, общественная, журналистская, – которая возводит в ранг собственных проблем гуманитарные ситуации за десятки тысяч километров от своих столиц в тех странах, которые они даже не знают, как они называются», – заключила Захарова.

Ранее в среду в Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео «братской могилы» с 1,3 тыс. якобы погибших мирных жителей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Боррель осудил решение России запретить въезд восьми гражданам стран ЕС

30.01 / Ермак рассказал, почему Татарова не увольняют из Офиса президента

10.12 / Обвиняемый в крупной краже у банка экстрадирован из Египта в Россию

24.04 / Американский корабль Crew Dragon на борту пристыковался к МКС

06.10 / В Раде пожаловались на превращение Украины в «банкомат» для иностранцев

29.09 / Пашинян заявил об угрозе существованию армянского народа

02.05 / Двое жителей Лондона проникли на территорию резиденции королевы Елизаветы II в Виндзоре. Их задержала полиция

05.11 / Януковичу сообщили о новом подозрении – как руководителю преступной группы

16.01 / ЕС собрался снизить финансовую зависимость от США

26.08 / Политика: Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика