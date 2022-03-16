Захарова указала на физическое ограждение западных СМИ от российских данных по Донбассу

Западные СМИ «физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза» и не знакомятся с материалами о Донбассе, предоставляемыми российской стороной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова рассказала о случае на пресс-конференции на полях дипломатического форума в Анталье. К ней подошла журналистка CNN и спросила о ситуации на Украине.

«Я сказала, что есть же российская позиция, давайте я вам сейчас покажу – она даже есть на английском языке. Я дала ей телефон, она прочитала текст, а смотреть фотографии и ролики не стала. Я первый раз увидела, как журналист, задавая вопрос, отворачивается от тех материалов, которые ему предоставляют», – цитирует дипломата ТАСС.

Она добавила, что западные журналисты «физически не дают себе возможности взглянуть правде в глаза». По ее мнению, на Западе десятки тысяч журналистов и общественных деятелей отворачиваются от проблем и игнорируют их. Они не замечают проблемы с убийством детей, с разрушением гражданской инфраструктуры.

«Мне кажется, даже история двадцатого века, даже не говорю про двадцать первый век, такого не знала. Эта та самая западная машина – политическая, общественная, журналистская, – которая возводит в ранг собственных проблем гуманитарные ситуации за десятки тысяч километров от своих столиц в тех странах, которые они даже не знают, как они называются», – заключила Захарова.

Ранее в среду в Народной милиции ДНР заявили, что ВСУ с целью провокации в СМИ сняли постановочные фото и видео «братской могилы» с 1,3 тыс. якобы погибших мирных жителей.