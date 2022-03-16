 

Зеленский лишён звания полуфиналиста КВН за 1999 год

16.03.2022, 12:51, Разное
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Центральный совет Клуба весёлых и находчивых (КВН) под председательством Александра Маслякова постановил лишить президента Украины Владимира Зеленского звания полуфиналиста турнира КВН, проходившего в 1999 году в Москве.

Также будут аннулированы все оценки жюри, полученные сборной Кривого Рога за время участие в ней Зеленского.

Зеленский лишён званияКак пояснили в руководстве КВН, данные меры приняты во исполнение ответных санкций, которые Россия ввела против Украины и поддерживающих её режим государств Запада. Помимо Зеленского, звания полуфиналистов будут лишены и другие участники команд «Сборная Кривого Рога» и «95 квартал», а их индивидуальный юмористический рейтинг будет соответствующим образом понижен. В настоящее время не существует механизма обжалования этого решения, поскольку после выхода России из ЕСПЧ нет органа, который был бы вправе отменять решения Центрального совета КВН.

– Мы продолжаем методичную работу по выдавливанию Зеленского из российского культурного пространства. Ранее аналогичные меры принял Московский клуб собаководов, аннулировав родословную его корги. Никаких сомнений в том, что террористический режим Украины и его сторонники будут лишены всех чинов и регалий, полученных в России, ни у кого остаться не должно. Вот увидите, Зеленский ещё на коленях приползёт проситься обратно в КВН после того, как должность президента Украины будет денацифицирована и упразднена. Но будет уже поздно, – заявил Александр Масляков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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