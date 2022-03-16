Мнение: О дублёре Путина №2… Кто ожидал такого?

Сегодня он называет себя просто пехотинцем и всячески подчёркивает готовность выполнить приказ своего командира. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Особенно, когда в походном ранце на самом дне уже покоится маршальский жезл…

На отечественном медиарынке внезапно засияла новая звезда «глубокого политического анализа». И это случилось не просто так.

Глава Чечни Рамзан Кадыров разразился объёмной статьёй, посвящённой «краху однополярного мира», а заодно и ситуации, которая складывается вокруг Украины и в связи с Украиной. Анализировать всерьёз эту компиляцию трёх разных текстов, содержащую весь набор пропагандистских штампов и оборотов, нет ни малейшего смысла. Кто захочит, пусть сам прочтёт по ссылке.

Важнее сам факт публикации. Событие это — без преувеличения знаковое. Высказываться на острую международную тему, говорить в какой-то степени от имени государства до сих пор полагалось в России только некоторым «особо доверенным» лицам. В число которых не всякий губернатор и министр попадал. А Рамзан Кадыров — попал сходу, влёт. В один круг с Дмитрием Медведевым и Николаем Патрушевым (главу МИД Сергея Лаврова можно в расчёт не брать — ему по должности «положено»).

В общем, это очень серьёзная «заявка на участие» в неформальной гонке за главное кресло. И подача её от имени президента полунезависимой Чечни именно сейчас говорит о многом…

Тем более, что у Рамзана Кадырова много приверженцев и за пределами Чеченской республики. Ну и врагов тоже немало, что гарантирует лояльность. Наконец, тоска по френчу и кавказскому акценту в обществе тоже присутствует. В общем, полку «преемников» прибыло.

Но, признайтесь честно… Вы же не так, чтобы сильно удивлены?

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