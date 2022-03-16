Объект желания: новый аромат Ex Nihilo Iris Porcelana

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16.03.2022, 12:44, Разное
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Финальный аромат коллекции Initiale посвящен особому ингредиенту в селективной парфюмерии – Ирису Паллида. Автор композиции Iris Porcelana – молодой и талантливый парфюмер Далия Изем, которая живет в Дубае. При создании аромата она вдохновлялась французским фарфором, воплощающим собой модернизм и утонченность одновременно.

Iris Porcelana – цветочно-древесный парфюм. Он открывается нежной нотой листьев фиалки. Затем утонченный ирис в составе композиции утопает в облаке мягкого мускуса. Сандаловое дерево придает аромату особый благородный характер, подчеркивая пудровое звучание шлейфа.

Парфюмерная вода Iris Porcelana французского бренда Ex Nihilo представлена в ЦУМ.



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