Объект желания: новый аромат Ex Nihilo Iris Porcelana

Финальный аромат коллекции Initiale посвящен особому ингредиенту в селективной парфюмерии – Ирису Паллида. Автор композиции Iris Porcelana – молодой и талантливый парфюмер Далия Изем, которая живет в Дубае. При создании аромата она вдохновлялась французским фарфором, воплощающим собой модернизм и утонченность одновременно.

Iris Porcelana – цветочно-древесный парфюм. Он открывается нежной нотой листьев фиалки. Затем утонченный ирис в составе композиции утопает в облаке мягкого мускуса. Сандаловое дерево придает аромату особый благородный характер, подчеркивая пудровое звучание шлейфа.

Парфюмерная вода Iris Porcelana французского бренда Ex Nihilo представлена в ЦУМ.