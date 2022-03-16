Дочь Кэрри Фишер и звезда сериала “Королевы крика” Билли Лурд вышла замуж

Дочь известной по “Звездному пути” актрисы Кэрри Фишер, Билли Лурд, знакомая зрителю по ролям в сериалах “Королевы крика” и “Американская история ужасов” вышла замуж за своего давнего возлюбленного и отца своего ребенка – продюсера Остина Райделла. Свадебное торжество состоялось в минувшие выходные в мексиканском Кабо-Сан-Лукас. А вчера счастливые молодожены поделились фото с церемонии. Известно, что организацию праздника взял на себя отец невесты Брайан Лурд. Мать невесты Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016-го в возрасте 60 лет.

В эти выходные женился на своем лучшем друге, – подписал серию снимков Остин.

А Билли раскрыла подробности церемонии в разговоре с журналистами. Она рассказала, что свадьба прошла на закате, и прокомментировала выбор наряда от американского бренда Rodarte.

Мы поженились на пляже на закате, поэтому я хотела что-то, что передавало бы атмосферу океана. Мы решили сделать нижний слой платья из блесток. Нижний слой моей личности тоже сделан из блесток, так что это просто казалось правильным, – рассказала Билли, и добавила, – Платье вышло даже лучше, чем я могла себе представить, и я так благодарна Лоре и Кейт (основатели бренда – Лора и Кейт Малливи – прим. ред.) за то, что это платье случилось.

Билли Лурд и Остин Райделл

Напомним, что Билли и Остин встречаются с 2017 года. Почти два года назад, в июне 2020 года Билли подтвердила помолвку с Остином. Тогда счастливый жених опубликовал трогательный пост в Instagram.

Она сказала “Да!” (точнее, она сказала “Дааааааа!”, но я думаю, это даже лучше), – подписал тогда серию снимков Райделл

В сентябре того же года у них родился сын, которого родители назвали Кингстон Фишер Лурд Райделл, в честь покойной матери Билли – актрисы Кэрри Фишер.

До Райделла Билли встречалась со звездой “Сумерек” Тейлором Лотнером. Летом 2017 года они расстались после восьми месяцев отношений, о чем изданию People сообщил источник, близкий к паре. По его словам, причиной разрыва стала набирающая обороты карьера девушки. Во время романа с Лотнером Лурд пережила сразу две трагедии: ушли из жизни ее мама, актриса Кэрри Фишер, и бабушка, Дебби Рейнольдс – тогда Тейлор почти все время проводил со своей подругой, всячески ее поддерживая.

Тейлор и Билли познакомились на съемках сериала “Королевы крика”. Несмотря на то что влюбленные не комментировали свой роман, в их аккаунтах в социальных сетях было достаточно фотодоказательств серьезности отношений.

Билли Лурд с сыном