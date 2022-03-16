Марка Abarth представила свой первый кроссовер

Известный бренд Abarth анонсировал выпуск нового «заряженного» паркетника под названием Abarth Pulse.

Известно, что первые продажи начнутся до конца текущего года на бразильском рынке. Вместе с тем производитель занимается исключительно выпуском спортивных моделей, о чем свидетельствует внешний вид кроссовера Pulse. Здесь предусмотрели декоративные вставки, агрессивный обвес, а также затемненные колесные диски.

Кроме того, паркетнику применили хромированные патрубки, придающие более агрессивный вид кузову. Под капотом используется 1,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает 144 л.с. Серийное производство начнется на заводе в Бразилии. Производитель пока не раскрывает сроки выпуска автомобиля и его цену.