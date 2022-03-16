Марка Abarth представила свой первый кроссовер
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Известный бренд Abarth анонсировал выпуск нового «заряженного» паркетника под названием Abarth Pulse.
Известно, что первые продажи начнутся до конца текущего года на бразильском рынке. Вместе с тем производитель занимается исключительно выпуском спортивных моделей, о чем свидетельствует внешний вид кроссовера Pulse. Здесь предусмотрели декоративные вставки, агрессивный обвес, а также затемненные колесные диски.
Кроме того, паркетнику применили хромированные патрубки, придающие более агрессивный вид кузову. Под капотом используется 1,4-литровый бензиновый агрегат, который выдает 144 л.с. Серийное производство начнется на заводе в Бразилии. Производитель пока не раскрывает сроки выпуска автомобиля и его цену.
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