Honda объявила дату начала продаж нового электрического кроссовера Honda e:NS1

Японский автомобильный гигант Honda в скором времени выпустит электрический паркетник под названием Honda e:NS1.

Известно, что предложенный экземпляр появится на китайском рынке уже через несколько дней. Обновленная модель отличается фирменной заглушкой вместо решетки радиатора, а также зауженными фарами. Задние фонари также имеют светодиодное исполнение и соединяются вставкой. Что касается технических параметров, новая модель получила два электрических мотора с отдачей 182 и 204 л.с. мощности соответственно.

Вместе с тем производитель указал, что в продажу запустят несколько модификаций, которые отличаются запасом хода 420 и 510 километров в разных версиях. Стоимость электрокара пока не раскрывается.