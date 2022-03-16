Реакция НАТО на призывы Украины охладила пыл Зеленского, утверждает Лавров

Реакция НАТО на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альянсу закрыть небо над страной и воевать на ее стороне остудила его пыл, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на телеканале РБК.

«Мы помним, как президент Зеленский еще совсем недавно, несколько недель назад говорил о необходимости для НАТО закрыть небо, начать воевать за Украину, вербовать наемников и направлять их на фронт. Это было достаточно агрессивно все изложено, но, видимо, реакция Североатлантического альянса, в котором все-таки еще есть здравомыслящие люди, охладила этот пыл», – передает ТАСС его слова.

При этом Лавров добавил, что РФ будет готова к контактам с украинской стороной и в будущем, однако нужно понимать, какая будет добавленная стоимость от таких контактов.

«Поговорили и хорошо. Мы будем готовы к таким контактам и в будущем. Но желательно понимать, какая добавленная стоимость от таких контактов, прежде всего. А также как эти предложения создавать или организовывать новые каналы взаимодействия соотносятся с функционированием устойчивого переговорного процесса – белорусского канала», – подчеркнул он.

Ранее Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона заявил, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно, по этой причине над Украиной не будут устанавливать бесполетную зону.