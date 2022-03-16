Лавров назвал сложившуюся ситуацию в мире эпохальной

Нынешняя ситуация эпохальна, идет «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок, сообщил глава МИД Сергей Лавров на телеканале РБК.

«Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – передает РИА «Новости» его слова.

Лавров добавил, что РФ готова искать любые пути обеспечения безопасности – как своей, так и Украины и Европы, кроме расширения НАТО.

«Мы готовы искать любые пути обеспечения безопасности и Украины, и европейских стран, и, конечно же, России, кроме расширения НАТО на восток», – подчеркнул он.

Ранее Лавров заявил, что реакция НАТО на призывы президента Украины Владимира Зеленского к альянсу закрыть небо над страной и воевать на ее стороне остудила его пыл.