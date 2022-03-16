Звезда фильма “Троя” Диана Крюгер рассказала о харассменте на пробах

Диана Крюгер, известная немецкая актриса, звезда мировых блокбастеров “Господин Никто” и “Бесславные ублюдки”, рассказала о неприятном опыте во время кинопроб. В новом интервью 45-летняя актриса вспомнила, как проходила кастинг на роль Елены Прекрасной в историческую драму “Троя” 2004 года. Пробы стали для Крюгер настоящим испытанием, “унизительным”, поскольку один из продюсеров, как сейчас говорит актриса, вел себя оскорбительно.

Я до сих пор помню, как пробовалась в “Трою”. Мне пришлось идти на встречу к главе студии в костюме Елены. Я чувствовала себя куском мяса, который рассматривают сверху донизу и спрашивают: “Почему ты считаешь, что эта роль должна достаться тебе?“ Меня ставили в ситуации, которые были неуместными и неудобными. Вот что такое Голливуд, – рассказала Диана.

Имя продюсера Диана не уточнила, однако добавила, что и в модельном деле, где она начинала, тоже “есть свои неприятные моменты”.

Диана Крюгер в фильме “Троя”

О харассменте в Голливуде громко заговорили несколько лет назад после дела Харви Вайнштейна. О домогательствах со стороны одного из самых успешных продюсеров за современную историю Голливуда, рассказали Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Сальма Хайек, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу и многие другие. Более 80 женщин высказались против Харви и теперь он отбывает тюремный срок – его приговорили к 23 годам заключения.

После этого появилось движение MeToo, благодаря которому тысячи женщин стали открыто заявлять о харассменте и сексуальных домогательствах в том числе и со стороны очень известных мужчин.

Так, сразу после премьеры продолжения сериала “Секс в большом городе”, получившего название “И просто так…” несколько женщин обвинили исполнителя роли Мистера Бига 67-летнего Криса Нота в сексуальных домогательствах и насилии. Что грозит актеру с точки зрения закона, пока неизвестно, но репутацию он уже потерял, лишившись рекламных контрактов и ролей. Также недавно “отменили” Кевина Спейси и Джонни Деппа, но в этих случаях прямых доказательств в пользу вины предоставлено не было.

Харви Вайнштейн Крис Нот