 

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQS SUV дебютирует в апреле

16.03.2022, 11:10, Новости дня
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Немецкий автогигант Mercedes-Benz объявил дату выхода новой модели электрокроссовера под названием Mercedes-Benz EQS SUV.

Предложенный автомобиль проходит тестовые испытания на полигоне компании. Кроме того, ранее уже продемонстрировали способности кроссовера в условиях заснеженной трассы. Официальный дебют транспортного средства состоится 19 апреля. Вместе с тем серийное производство EQS SUV начнется на американском заводе.

В настоящее время производственная площадка занимается сборкой паркетников Mercedes-Benz GLE и Mercedes-Benz GLS. С начала нынешнего года немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz уже выпустил новую модель кроссовера Mercedes-Benz EQS. О будущих новинках пока точные данные не указаны.



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