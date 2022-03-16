 

Анонсирован электрический внедорожник Overland-E Generation 2 с запасом хода в 1 200 км

16.03.2022, 11:10, Новости дня
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Известная компания Overland-E объявила о подробности о новом электрическом внедорожнике Generation 2.

Достоинством транспортного средства указали увеличенный запас хода, который теперь достигает 1200 километров. С учетом таких особенностей электрокар способен преодолевать дальние расстояния без лишних проблем. Автомобиль Generation 2 получил роскошный салон, который идеально подходит для дальних переездов. Кроме того, разработка модели осуществляется при помощи внешних фондов, расположенных в Великобритании и США.

Вместе с тем в компании уверены, что серийный выпуск электрического внедорожника состоится уже  к лету следующего года, но пока точные сроки не озвучены ввиду подготовки к данному этапу.



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