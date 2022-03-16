 

Рубль продолжил рост пятый день подряд

16.03.2022, 10:15, Новости дня
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Рубль растет к доллару пятый день подряд, курс евро показывал волатильность в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи.

«Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 мск среды снижался на 1,7 рубля – до 108,4 рубля, курс евро – на 50 копеек, до 118 рублей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что евро в первые минуты торгов менял направление движения относительно уровня предыдущего закрытия и торговался в диапазоне 117,5-119 рублей.

Ранее информационные агентства сообщали, что разница курсов валют по отношению к рублю на Форексе и на Московской бирже почти выровнялась.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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