Минобороны показало видео уничтожения военной техники Украины под Черниговом
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Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
«Минобороны РФ опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
При этом отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил РФ в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.
Накануне Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС РФ наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация».
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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