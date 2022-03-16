Минобороны показало видео уничтожения военной техники Украины под Черниговом

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.

«Минобороны РФ опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

При этом отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил РФ в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.

Накануне Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС РФ наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация».