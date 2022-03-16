В МИД связали заявления Японии по Курилам с конфронтацией США с Россией

Новые заявления Японии по Курилам идут в русле политики конфронтации Соединенных Штатов с Россией, решения навязываются Токио Вашингтоном, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас абсолютно четко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», – передает передает радио Sputnik ее слова.

При этом Захарова отметила, что готовые решения спускаются Токио. Она подчеркнула, что у РФ и Японии была прекрасная программа взаимодействия и сотрудничества, стороны смогли вывести приоритетные направления сотрудничества, однако все это превратилось в неактуальную повестку из-за того, что это не устраивало Вашингтон.

Представитель МИД также отметила, что РФ нечего делать в Совете Европы, пока эта организация существует в таком виде.

«Свои шаги мы предприняли, объяснили их. В таком виде, в котором эта организация существует, РФ там делать нечего», – подчеркнула она.

Кроме того, по словам Захаровой, США во всех мировых институтах подавляют инакомыслие, пытаются подчинить их своим политическим интересам.

«Договоренности, соглашения, существующие организации – везде идет одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу. То же касается и сферы спорта», – заключила она.

В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел РФ распространило заявление, в котором говорится, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные РФ страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.