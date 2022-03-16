«Не верьте пропаганде»

Зомбоящик треснул. Солдат простят, колдунов — нет.

Обложка «Новой газеты» от 16 марта 2022 года (среда)

Это иносказание от исконных русских диссидентов — старообрядцев. В Уймонской долине на Алтае они себя называют «стариковские». Я был у них в 2011-м, притчу услышал от Раисы Павловны Кучугановой — она ходит из избы в избу, записывает за стариками каждое слово.

— Человек убивал людей, и Бог его наказал. Надел ему цепи на руки и сказал: «Когда простятся твои грехи, тогда и руки освободятся от цепей». Идет он по лесу, а навстречу ему путник, спрашивает у него: «Пошто ты в цепях?» Он ему и отвечает: «Я убивал людей, и Бог меня наказал». Путник говорит: «Ты убиваешь людей, а я вот порчу умею наводить, умею мучить…» А рядом стояла береза белая, стройная, высокая. Поплевал он на нее, поговорил что-то, обошел вокруг березы три круга. Покрылась береза буграми, побежал сок, завяли листья… Постоял он, посмеялся и пошел в обратну сторону вокруг березы. Стала береза как раньше — стройная да красивая. Разошлись они в разны стороны. Шел-шел убийца да задумался: «Я убиваю людей — они не мучаются. А ведь он всю жизнь людей мучает…» Догнал колдуна и убил его. Закопал в землю — и спали с него железны цепи, простил его Господь Бог.

Скальная невозмутимость и неизменчивость Екатерины Андреевой на протяжении десятилетий — достояние не только ее. Всей страны. Говорю это в качестве уведомления: речь не конкретно об Андреевой, а обо всем российском ТВ и его аудитории. О феномене. Это, конечно, колдовство — одной физикой (касательно распространения телесигнала) и социальной психологией (о внушаемости принимающей стороны) того, что произошло с Россией, не объяснить.

И вот зомбоящик треснул. Такое бывает и со скалами. Особенно столь неустойчивой весной, с перепадами температур. Вода сначала проникает в разломы, а потом замерзает и распирает породу.

Топография Дантового ада, созданная задолго до русского раскола, свидетельствует о том же, что и притча алтайских староверов.

Вы в курсе: воронка там, и девять кругов — кольцевыми дорогами городов, кольцевыми линиями метро; гарпии с ликом девьим и пернатым животом, что тоскливо кличут по деревьям, и т. д. Свой круг для каждого — сообразно тяжести грехов. Так вот, убийцы этажом выше — они в седьмом круге. Колдуны же, те, кто наводит порчу, всякого рода вещуны — в восьмом. Там же, где представители чиновничества и в целом начальства: коррупционеры, торговцы должностями, воры, обманщики, зачинщики раздора и лукавые советчики. Лицемеры тут же. И льстецы толпами — те влипли в кал. Да, а те самые колдуны и прорицатели поражены немотой и странно скручены в тех местах, где к лицу подходит грудь. Короче говоря, головы их свернуты назад, видеть прямо они не могут и ходят, пятясь задом. «…образ наш земной / Так свернутый, что плач очей печальный / Меж ягодиц струился бороздой».

Ни староверы, ни Данте не говорят именно о пропагандистах, но подробные описания не оставляют сомнений.

Они и все их соседи в восьмом круге — это предатели. В последнем, девятом, круге, еще ниже — предатели своих благодетелей. Или, в иных формулировках, в круге восьмом те, кто обманывал не доверившихся им. В круге девятом — обманувшие доверившихся.

Солдат простят. Колдунов — нет.

Алексей Тарасов, Обозреватель

Обложка «Новой газеты» от 16 марта 2022 года (среда)

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