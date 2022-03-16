Зеленский увидел необходимость в продолжении переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны продолжаться, позиции сторон звучат уже реалистичнее.

«Каждому нужно работать на своем месте, в том числе нашим представителям в делегации на переговорах с Российской Федерацией. Это важно, тяжело, но важно», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

По его словам, он надеется на решения в пользу Киева.

«Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но еще нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины», – сказал Зеленский.

Во вторник член украинской делегации Давид Арахамия сообщил, что возобновились переговоры с российской стороной. Ход переговоров прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, он назвал их сложными. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что переговоры сторон накануне прошли «довольно неплохо».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.