Мнение: Хохма от Бовта

Бовта, бывшего “соловья ковидобесия” от радио КовидФМ, теперь бросили на новый фронт: он на том же радио, которое для смеха переименовалось обратно в БизнесФМ, теперь день и ночь комментирует текущие экономические события международного плана, то есть – санкции. А поскольку санкции вводят безостановочно, каждый день по десятку и больше – работа у него как у рабочего на конвейере: только успевай поворачиваться.

Ну а поскольку школа-то у него хорошая, как-никак работал в “Коммерсанте” в его лучшие годы (то есть про реальную экономику кое-что понимает) – он, как ни пытается держаться максимально отстраненно, а все ж чувствуется, как он потихоньку охреневает. Но не стоит забывать, что работает-то он на официальном, то есть полностью подцензурном радио, по законам военного времени – то есть истинного отношения выражать нельзя, и более того – явно имеется прямая установка “поддерживать бодрость” у слушателей и ни в коем случае не нагнетать “панические настроения”.

Смеяться можно уже здесь. Бедный Бовт! Еще совсем недавно, когда он был “главный ковидобес”, его задача была прямо противоположной – наоборот, максимально панику нагнетать и всячески пугать и стращать слушателей… Как же, должно быть, трудно вот так перекрашиваться – из Бима в Бома и обратно! Воистину трудно быть Бовтом: приходится или пугать людей тем, что на самом деле почти безобидно – или наоборот рассказывать им, что реально страшная и смертельно опасная угроза – ерунда и не стоит беспокоиться…

Но ладно – сегодня, хотя у меня с ковидного времени на него зуб, он меня по-доброму рассмешил. Спрашивает его ведущий как “эксперта” – как он оценивает очередной пакет санкций, который нам выкатила Европа сегодня. Бовт пытается держаться “экспертно” и солидно – но уже из последних сил. Голос предательски подрагивает, когда он говорит – “Ну, это уже совсем беспрецедентные санкции… Такие санкции никогда не накладывали ни на кого, даже на Северную Корею… Это немыслимо… Уже совсем непонятно, чем это может кончиться, у меня не хватает никакой фантазии…” и т.д. Ведущий ему делает пас – “А вот ЕС оценил, что санкции, наложенные на нашу металлургию, принесут России ущерб минимум на 3,3 млрд. долл.” – и Бовт послушно бодро, но с нервической ноткой отвечает: “Да ладно, что тут… Положение такое, что уже это совершенно неважно – туда три миллиарда, сюда три миллиарда.. это уже такие мелочи…”

Потом спрашивает про прогноз, и у Бовта прорывается: “Ну, знаете… Положение УЖЕ до такой степени отчаянное, что…” Тут он осекается – видимо, сообразив, что за “нагнетание чернухи” его по головке не погладят – и мгновенно (!) поправляется: “Я в хорошем смысле слова!” И после как ни в чем ни бывало продолжает.

Вот за это “отчаянное положение в хорошем смысле слова” я старику Бовту сразу многое простил.

Отходчив я.