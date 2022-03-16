Стоимость нефти Brent превысила 101 доллар

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на Лондонской бирже ICE перешла к росту и торгуется выше 101 доллара за баррель после падения более чем на 7% днем ранее, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 04.10 мск, фьючерс на Brent торговался на уровне 100,77 доллара за баррель (+0,86%). К 04.32 мск, нефть Brent ускорила рост до 101,11 доллара за баррель (+1,2%). Стоимость нефти WTI, по данным на 04.36 мск, росла на 0,87%, до 95,61 доллара за баррель, передает ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте Соединенных Штатов обещали не стремиться заменить поставки российской нефти в США на иранскую, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов упали на 4,5% на ожидании снижения спроса на нефть в свете распространения коронавируса в Китае. В тот же день востоковед Владимир Сажин в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал влияние иранской нефти на мировой рынок.