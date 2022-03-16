Мнение: Его мысли, его скакуны

Занятно, однако, закончилась история с попыткой Олега Газманова сдернуть в Израиль на ПМЖ (он подал там на гражданство). Ему, как выяснилось, в гражданстве отказали, то есть – не признали в нем еврея! И на совершенно потрясающем основании: автор бессмертного гимна офицеров-выкрестов “За Россию и свободу до конца-аааа!” сдуру написал в анкете, прилагаемой к заявлению, что он… православный!

Ну и всё – отказ. Хотя он туда уже прибыл со всем семейством, видимо, полагая оформление гражданства чистой формальностью, у него ведь мама – еврейка. По женской линии, всё как положено… Но нет, обломился на ерунде. Знающие люди говорят, что если бы в графе “вероисповедание” он был написал “атеист” или там “агностик” – ничего бы не было, взяли б как миленькие. А вот признаваться в христианстве – это в Израиле, оказывается, харам… то есть тьфу, как это…? Трефное!

В связи с этим вспомнил старую историю, которую рассказывал мой незабвенный шеф Игорь Бунин, известный политтехнолог, глава Фонда “Центр Политических Технологий” – как у него сорвался один из самых крупных заказов в жизни, суливший баснословный доход всей нашей конторе. Дело было в начале “нулевых”, когда еще были нормальные выборы губернаторов. И вот – замаячили выборы губернатора Тверской области, а Бунину подвернулся по-настоящему “денежный” кандидат, московский бывший хипстер, сказочно разбогатевший на приватизации. Он зачем-то захотел стать губером, Тверская область ему приглянулась – и мы всей конторой стали его обхаживать (я тогда только начинал, но и мне работа досталась – смету, помню, кампании придумал покрасочнее и подороже).



Игорь Бунин (1946-2018)

Переговоры шли довольно много дней, и не так чтобы легко – кандидат оказался капризный, ко всему придирался, его “помощники” не отставали – но старик Бунин был переговорщик от бога, острые углы сглаживал, где надо уступал, где надо фантазировал, шутил, улыбался, был само обаяние – и вот за пару недель практически всё согласовали, все подводные камни обошли. Наступил завершающий день, когда всё уже было практически готово, обкашлять последние мелкие детали – и всё, подписываем договор. Бюджет кампании – закачаешься! Карт-бланш – полный! Мы – генеральные подрядчики! Все как нельзя лучше: и заработать можно – мама не горюй, и кандидат вполне проходной, “рабочий”, такого избрать, да при таком бюджете – как два пальца. Будет и грудь в крестах (победа), и денег мешок!

И вот, как потом смеясь признавал сам Михалыч – он слегка преждевременно дал слабину. Как говорится, “бриллиантовый туман”, витающий по комнате (той, в которой проходили финальные переговоры), сыграл с ним злую шутку. Вот уже прошли пара часов согласований, вот уже все цифры всех удовлетворяют, все участники с обеих сторон кладут бумажки на стол и отправляют текст договора на принтер для беловой распечатки, пошли обычные в таком случае улыбки, легкие шутки о том и сем, свидетельствующие, что напряжение спало и все просто ждут, когда принесут “беловик”… И тут Бунин, на свою беду, тоже подхватил…

Кто-то из представителей заказчика произнес, потягиваясь что-то вроде “Ну что ж, а теперь, благословясь – вступим в решающую гонку ради нашей общей цели!” А Бунин в общем легком гуле, тоже чувствуя летящее расслабление в теле, весело ляпает в ответ:

– Да! И, как говорится, если не догоним – то хоть согреемся!

Только завершил “шутку”, и тут же понял – ЧТО-ТО НЕ ТО. Гул как-то сразу затих, головы всех присутствующих “представителей заказчика”, а также его Главного Доверенного Лица – повернулись к нему.

– Простите, как вы сказали?

Бунин, конечно, мгновенно среагировал, попытался как-то объяснить, замять, сгладить ситуацию… Но было поздно.

От Заказчика все как-то подобрались, их главный сказал нашим – “Извините, нам нужно кое о чем посовещаться… Давайте встретимся завтра”. Бунин с соратниками вышли – но, естественно, уже ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю их уже на переговоры не пригласили. Остроумная фраза матерого пиарщика “Не догоним, так согреемся”, сказанная впроброс и между делом в самом конце УСПЕШНЫХ многодневных переговоров, погубила проект на десяток миллионов долларов.

Такова цена неосторожного слова. Газманову тоже не следовало расслабляться раньше времени.