Мнение: О перспективах голода… Реально?

Глядя на происходящее в мире, нельзя не вспомнить о четырёх всадниках апокалипсиса. Тем более, что «чуму» (COVID-19) и «войну» (специальная военная операция) мы уже увидели. Третьим должен быть «голод».

Серьёзно?

Вроде бы к России никакой голод иметь отношения не может. Страна экспортирует зерно, производит свинины и птицы достаточно для собственных нужд. С говядиной чуть хуже, но страны, откуда Россия её импортирует, к санкциям не присоединились. Ну а к отсутствию хамона и пармезана все уже привыкли.

И вроде бы цифры не лгут, но… лукавят.

Например, по говядине. Считается, что импортозависимость России тут на уровне менее 30%. Но на деле же почти 40% говядины сегодня мы ввозим из-за рубежа. Всё дело в том, что российскую говядину учитывают в убойном весе, то есть, говоря упрощённо, это туши с костями и субпродукты первой категории. А импортное мясо поступает в основном в обваленном виде (до 90% от объёма поставок), то есть без костей. Соответственно, после всех поправок цифра импортозависмости вырастает до 38,5%.

А в птицеводстве, например, есть такой нюанс: Россия импортирует 30-40% инкубационного яйца или цыплят от своих потребностей. Маточное стадо мы так полностью и не сформировали. Если копнуть глубже, то окажется большая зависимость в инкубаторах (или в их деталях при сборке в России), в ветеринарных и витаминных препаратах. Вот официальные данные: «Сегодня российские животноводы попали в зависимость от импортных ветпрепаратов и вакцин: 85% иммунобиологических лекарств, которые используются в российском животноводстве – импортные». И огромная зависимость от поставок ветеринарных препаратов – именно из #США (мировые лидеры в этой отрасли, например, компания Эланко).

А можно ещё посмотреть на производителей сельхозтехники. Например, завод Ростсельмаш локализовал производство тракторов и комбайнов на 70%, причём в недостающие 30% входят… двигатели. То есть, в случае продолжения санкций, трактора — не трактора. А ещё надо обслуживать ранее выпущенную технику, где трансмиссия — тоже импортная (российской она стала только с этого года).

То есть, куда ни копни — зависимость от Запада в ключевых для производства «точках». И это, конечно, не означает буквально голода прямо со следующего понедельника. Но на горизонте года-двух производительность в российском АПК будет снижаться, затраты — расти, а куры и свиньи после «импортозамещения» серьёзно потеряют в весе. Что может вызвать продовольственный дефицит, талоны на продукты или иные прелести распределительной экономики. Ну, либо, доступность продуктов питания снизится из-за роста цен.

Теоретически, конечно, ни одна страна не обеспечивает себя абсолютно всем необходимым. И международное разделение труда — совсем не выдумка злодеев-либералов, а наиболее экономичный способ сообща добиваться большего. Но… при таких вводных, при такой «созависимости»… Переть на рожон было очень умным?

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