 

Мнение: Полемика с Шелиным

16.03.2022, 4:10, Разное
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(из комментов)

“Вы пишете, что важнейшей причиной войны стала некая ностальгия жителей РФ “по СССР”, которую к тому ж вовсю раздувала российская пропаганда. Это слишком расхожая версия, и она в основе слишком доверчиво относится к словам Путина о “величайшей геополитической катастрофе”.

На деле всё ещё хуже. Правда в том, что наши “россияне” на самом деле НЕ ХОТЯТ никакого возврата к Советскому Союзу. И в этом, между прочим, одна из причин нынешнего сверхожесточенного сопротивления на Украине.

Прикол в том, что нынешние россияне хотят Советского Союза… но “правильного”. И это совсем другое дело. Они хотят СССР, в котором “русский народ обретет свой настоящий статус”. Какой? Старшего Брата. Что это? Это, как мечтается нашему народу – статус Жителей Метрополии. При которых все бывшие республики имеют уже отчетливо КОЛОНИАЛЬНЫЙ статус. Причем население РФ считает такой расклад абсолютно справедливым. “Ведь нас больше, мы русские, мы принесли всем этим унтерменшам КУЛЬТУРУ!!”

Это такой секрет Полишенеля, который однако на официальном уровне всячески скрывают. Причем власть его стыдится значительно больше, чем сам “глубинный народ”. Но вы же сами замечали: сами слова о “дружбе народов” вызывают у населения РФ не то что неприятие – они вызывают практически ненависть. Причем ассоциируются именно с “проклятым совком” – о коем в народе будто бы сильно страдают.

Страдают об ИЛЛЮЗИИ власти на 1/6 части суши – но никак не о дружбе народов. Печалятся об утраченной ВОЗМОЖНОСТИ могущества.

По сути – это идеология русских наци, под которую подстроилась власть, сама не имеющая вообще никакой идеологии. Нацистов типа Поткина, просвирнина и пр. власти по возможности истребили, Крылов умер сам – а идеологию “мы, русские, должны править!” власти приняли, просто не имея чем ей сопротивляться.

В этом и причины как популярности войны, так и готовности украинцев бросаться под танки. Они если и не видят, то чуют, что речь идет именно о порабощении.

Источник: Размышления вольного социолога



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