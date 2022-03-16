Линое: “Катастрофа неминуема?”

Если я вдруг упоминаю астрологию или нумерологию, это вызывает много эмоциональных вопросов.

Давайте я попробую ответить на два.

taraval

Здравствуйте Эволюция,

Никто из ваших друзей в телеграме не спрашивает пока есть возможность, поэтому позволю себе написать вопрос Вам в личном сообщении здесь.

«Сейчас когда транзитное солнце подсветило нам предстоящую катастрофу» – катастрофа неминуема?

Мой партнёр и я хотели начать пробовать зачать ребёнка. Мне 33. Лучше пока отложить?

Спасибо большое,

Марина

***

Во-первых, друзья.

Если даже предположить, что “катастрофа неминуема”, ничего откладываться не нужно, а надо наоборот торопиться. Куда уж откладывать?

Выходите замуж, делайте детей, начинайте и заканчивайте важную работу, говорите близким важные слова и отдавайте долги. Завтра может стать поздно.

Жить вообще лучше так, как будто любой день может стать последним.

Мементо мори, “помни о смерти”, как говорили на триумфальных шествиях в Древнем Риме, чтобы победители не почивали на лаврах.

К сожалению, эта формула действует мотивирующе только на людей с хорошим локусом, а при кривом локусе способна вогнать в депрессию. Ведь если “катастрофа неминуема”, зачем все это надо?

А надо это для того, чтобы полноценно жить в настоящий момент и иметь высокий уровень энергии. Это не только приятно как факт, но и дает наилучшие шансы даже при наихудшем раскладе.

Кроме того, надо признать, что про тот свет мы не знаем ничего, а Платон, например, обещал продолжение, хотя и не всем.

Во-вторых, никакая астрология, нумерология, никакие прогностические техники и расклады, никакие пифии и оракулы не могут дать однозначный прогноз по поводу социальных катастроф.

И если астролог или иной гадатель дает такой прогноз, он не компетентен.

То же самое касается личных предсказаний.

Какую бы прогностическую технику мы ни взяли, все они могут отразить только планетарные аспекты.

А то, что называется субъектом, вносит в эту картину дополнительный аспект.

Чаще всего личность человека такая слабая, что аспект этот = нулю, можно считать, что человек как щепка будет подчиняться всем планетарным аспектам. Любой дисгармоничный аспект транзитного Марса будет означать для него ссору или драку, любое поражение Солнца будет означать упадок сил и проигрыш, а “плохие” аспекты Луны приведут к истерикам и страхам.

Совсем другое дело, если те же астрологические аспекты мы увидим в карте сильной личности. Здесь “плохие” аспекты могут оказаться очень удачными.

Это можно сравнить с проливным дождем, который для человека, гуляющего в поле, беда и злобная стихия, а для того, кто это поле вспахал и засеял зерном, – благодать и добрый помощник. Все зависит от того, сможете ли вы воспользоваться внешней силой. И если вы инертны и пассивны, любой жесткий аспект будет вас ломать, а если вы проактивны, спонтанны и пассионарны, вы сможете обратить даже жесткие аспекты себе на пользу. Это что касается личной карты. Любая карта будет для вас удачна, если вы – сильная личность. И наоборот, слабой личности не поможет хорошая карта.

С коллективными катастрофами все сложней. Здесь субъектность одного человека ничего не решает и со многими вещами приходится просто мириться, смертный должен быть готов к тому, что жизнь – это только аренда. Однако и тут надо помнить, что коллективные силы, этносы и эгрегоры тоже бывают пассионарны или наоборот. И этого не скажет ни одна карта, не было и нет таких прогнозистов, которые могли бы предсказать исход, не учитывая этот фактор, а достоверно учесть этот фактор очень сложно, разве что обратным числом.

Вот почему, если вы надеетесь с помощью астрологии и нумерологии получить инструкцию, как действовать, вы сами делаете себе подножку. Хороший локус контроля противоречит поиску инструкций, действовать надо осознанно и спонтанно, беря на себя ответственность.

Действовать надо в границах своей личности, проактивно, опираясь на себя, выполняя свой долг, расставляя приоритеты и занимаясь своим делом, и это никак (вообще никак) не зависит от карт (астрологических, нумерологических и прочих).

Большинство используют карты для кормления короны (себе или другим за деньги), пытаются найти в картах иллюзию того, что все предопределено и прозрачно, все под контролем, все можно предвидеть и выгодно использовать.

Нумерологию если и стоит изучать, то для того, чтобы попытаться увидеть какие-то закономерности.

Кроме того, некоторые даты, например круглые, симметричные, оказывают на людей влияние.

Особенно – на суеверных людей. Этот психологический фактор нельзя недооценивать.

Вот, например, “пятница 13-ое”.

Если вы суеверны, не исключено, что в такие дни у вас будет случаться что-то плохое.

Кто может объяснить, как почему?

И вообще рассказывайте, верите ли вы в нумерологию? И почему?

Как, например, относитесь к тому факту, что и 08.08.2008, и 22.02.2022 – симметричные даты и события… подобные?

Будет еще одна дата скоро, 06.06.2022.

Это с нумерологической точки зрения число 666. Будем надеяться, не то самое, о котором в Библии и так далее.

На мой взгляд, любое уважительное отношение к закономерностям, и планетарным, и числовым, помогает снять корону и увидеть над собой закон и суд, но помогает только уважительное отношение. Кто опишет разницу между уважительным отношением и тем неправильным, которое я описывала выше?