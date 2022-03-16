Супруг вице-президента США заразился коронавирусом

Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом, сообщил американский лидер Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Президент США констатировал, что Харрис «в качестве предосторожности решила не приходить» на мероприятие, посвященном защите прав женщин. «Камала решила не рисковать, поскольку ее супруг заболел ковидом», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Как мне сказали, он чувствует себя очень хорошо», – добавил американский лидер.

Белый дом распространил заявление, в котором, в частности, уточняется, что «вице-президент сдала сегодня отрицательный тест на COVID-19 и продолжит тестироваться».

Накануне стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заразился коронавирусом. В минувшее воскресенье бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.