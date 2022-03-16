 

Супруг вице-президента США заразился коронавирусом

16.03.2022, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дуглас Эмхофф, являющийся супругом вице-президента США Камалы Харрис, заразился коронавирусом, сообщил американский лидер Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Президент США констатировал, что Харрис «в качестве предосторожности решила не приходить» на мероприятие, посвященном защите прав женщин. «Камала решила не рисковать, поскольку ее супруг заболел ковидом», – приводит слова Байдена ТАСС.

«Как мне сказали, он чувствует себя очень хорошо», – добавил американский лидер.

Белый дом распространил заявление, в котором, в частности, уточняется, что «вице-президент сдала сегодня отрицательный тест на COVID-19 и продолжит тестироваться».

Накануне стало известно, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заразился коронавирусом. В минувшее воскресенье бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Компанию Dell обвинили в обмане потребителей

13.03 / Елизавета II поделилась воспоминаниями об «очаровательном» Гагарине

05.07 / Мнения: Безвольным тюфяком сейчас быть модно

07.12 / France 3 – в Париже митинг против полицейского насилия перерос в столкновения с полицией

11.02 / Киевская горадминистрация оспорит решение суда о переименовании проспекта Бандеры

25.05 / Ближневосточное перемирие пока сохраняется — но в силу дипломатии израильтяне не верят

25.11 / В результате взрыва на шахте в РФ погибли 52 человека – СМИ

08.10 / Число заявок на выплату пособий по безработице в США остается высоким

29.01 / Путин подписал закон о продлении СНВ-3

13.07 / В мире: Как «защитники русских» предали русское образование в Латвии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика