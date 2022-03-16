Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» и удалило финансовые организации из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были понижены с «B» до «C» и исключены из списка Rating Watch с негативным прогнозом. В число банков с пересмотренным рейтингом вошли Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф банк» и другие, уточняется в сообщении, передает ТАСС.

«Мы понизили рейтинги устойчивости всех российских банков до «ССС-« с «BB» (с «B-» в АО «Россельхозбанк») и исключили их из списка Rating Watch с негативным прогнозом, чтобы отразить резкое ухудшение операционной среды для ведения банковской деятельности, в результате чего мы пересмотрели рейтинг операционной среды в РФ с «B» на «ССС-», – отмечается в сообщении агентства.

В прошлую субботу рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда добывающих, энергетических, транспортных компаний РФ до «CC» с возможностью дальнейшего понижения. Помимо этого, Fitch также понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти в иностранной и национальной валюте до «C».

Напомним, 9 марта международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», выразив мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте. Днем ранее Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, включая кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.