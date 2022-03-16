 

Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка

16.03.2022, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка до «СС» и удалило финансовые организации из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом.

Краткосрочные рейтинги дефолта эмитента были понижены с «B» до «C» и исключены из списка Rating Watch с негативным прогнозом. В число банков с пересмотренным рейтингом вошли Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф банк» и другие, уточняется в сообщении, передает ТАСС.

«Мы понизили рейтинги устойчивости всех российских банков до «ССС-« с «BB» (с «B-» в АО «Россельхозбанк») и исключили их из списка Rating Watch с негативным прогнозом, чтобы отразить резкое ухудшение операционной среды для ведения банковской деятельности, в результате чего мы пересмотрели рейтинг операционной среды в РФ с «B» на «ССС-», – отмечается в сообщении агентства.

В прошлую субботу рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда добывающих, энергетических, транспортных компаний РФ до «CC» с возможностью дальнейшего понижения. Помимо этого, Fitch также понизило долгосрочные рейтинги 20 российских региональных органов власти в иностранной и национальной валюте до «C».

Напомним, 9 марта международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) РФ в иностранной валюте с «B» до «C», выразив мнение о неизбежности суверенного дефолта РФ в валюте. Днем ранее Fitch Group решила приостановить в РФ коммерческую деятельность, включая кредитные рейтинги и другие услуги, предоставляемые через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / “Просто разорвали “Олимпийский”. Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости

12.09 / Умер экс-глава Всемирного антидопингового агентства Джон Фейхи

09.09 / Кабмин Украины отменил самоизоляцию для студентов с оккупированных территорий

25.06 / Пушков указал на манипуляцию фактами в атаке Трампа на Германию

07.02 / Сын Рейгана – третья мировая уже началась, и США проигрывают Китаю

14.02 / В Аргентине представили робота-сомелье

23.07 / Euronews – 10 лет спустя Норвегия оплакивает жертв терактов на острове Утойя

15.12 / Американский журнал рассказал о российском «танке-звере»

03.05 / Постпред РФ вызван в ЕС

03.09 / В Новой Зеландии мужчина, за которым следила полиция из-за симпатий к ИГИЛ, напал в супермаркете на людей и ранил шестерых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика