Число покинувших Украину беженцев превысило 3 млн человек

В соседние с Украиной страны с 24 февраля по 15 марта прибыли более 3 млн беженцев, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на сайте УВКБ, с 24 февраля по 15 марта число покинувших Украину беженцев превысило 3 млн человек. В частности, в Польшу прибыли более 1,8 млн человек, в Румынию – более 459 тыс. человек, в Молдавию – более 337 тыс. беженцев, в Венгрию – более 267 тыс. человек, передает ТАСС.

Накануне в Совете по правам человека при президенте РФ сообщили, что представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Москве заинтересовалось материалами о нарушениях со стороны военных Украины и планирует направить информацию в головной офис.

В понедельник в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщали, что Украину с начала военных действий покинули 2 млн 698 тыс. 280 человек. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Польше озадачились возвращением украинских беженцев домой.