 

Мнение: Коротко по Украине. 15.03.2022

16.03.2022, 3:55, Разное
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Коротко по Украине. 15.03.2022

1. Мариуполь. Продолжается штурм города. На ряде участков у наших было продвижение, но противник пока что упорно и организованно сопротивляется, понимая, что шансов на деблокаду уже нет, а в плен их особо брать не будут.

2. Угледар. Бои в районе Угледара и в направлении на Марьинку—Курахово. Противник медленно отходит, но говорить о том, что его сопротивление дезорганизовано, пока рано. Командование ВСУ на этом направлении старается выиграть немного времени перед отходом к следующему рубежу обороны.

3. Донецк. Продолжились бои в районе Авдеевки и Марьинки, но серьезного продвижения пока нет. Противник как обычно продолжал обстреливать населенные пункты ДНР.

4. Горловка. В районе Верхнеторецкого войскам ДНР удалось продвинуться вперед при поддержке артиллерии и авиации, создав прямую угрозу трассе рокадной дороги, идущей к Авдеевке, а также определенные предпосылки для продвижения к Дзержинску, где противник готовится к упорной обороне. Говорить о прорыве фронта тут, конечно, пока рано.

5. ЛНР. Войска ЛНР продолжали бои в западной части Попасной, а также заняли, как минимум, половину Рубежного. Там также продолжались бои, как и на окраинах Северодонецка. Также войска республики закрепляются на административной границе бывших Харьковской и Луганской областей.

6. Харьков. С ночи вокруг города продолжались бои. Сам город в силу террористической тактики ВСУ продолжает постепенно подвергаться разрушению.

7. Киев. Бои на линии Гостомель—Вышгород и в районе Буча—Ирпень. К востоку от города бои шли к северо-востоку и востоку от Бровар. Чернигов и Сумы пока без серьезных изменений.

8. Николаев. Продолжались бои к северу от города, который готовится к отражению штурма, который по-прежнему не происходит. ВС РФ пока что ограничились продвижением к Кривому Рогу и Никополю, а также заняли оставшиеся населенные пункты Херсонской области и объявили о полном контроле над ней.

9. Одесса. Противник снова включил противодесантную истерию, к которой добавились опасения по поводу того, что ВС РФ готовят удар на Одессу к северу от Николаева. Поэтому существенная часть оставшихся тут у ВСУ сил сидит именно в районе Одессы, хотя в теории могли бы облегчить положение блокированного Николаева.

10. Изюм. ВС РФ явно поддавливают ВСУ в направлении на Славянск. Ввиду этого идет активный подрыв мостов к юго-востоку от Изюма. Сама Славянско-Краматорская агломерация подвергается ударам, что предвещает достаточно скорое начало боев за город. Ситуация с наступлением в районе Барвенково до конца не ясна.

Трансляция по Украине идущая нон-стоп с 23 февраля продолжается как обычно тут https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



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