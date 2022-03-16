Мнение: Доктрина Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что президент США Джозеф Байден не считает хорошим шагом введение бесполетной зоны над Украиной, сообщает ТАСС. «Верно и то, что президент должен рассматривать решения сквозь призму наших национальных интересов безопасности и глобальных интересов безопасности. И он продолжает считать, что бесполетная зона была бы эскалационным шагом, способным привести к войне с Россией», — сказала представитель администрации Байдена.

Не вижу, если откровенно, никаких подводных камней в этом заявлении. Все на поверхности.

Байден так долго ждал, что Кремль в конце концов нападет на Украину, так острожно, буквально по миллиметру, сдвигал ситуацию к военному решению, что всего лишь через 20 дней вдруг делать шаги по ее завершению — а смысл?

«Доктрина Трумэна», высказанная им в июне 1941 года, остается квинтэссенцией американской внешней политики: «…Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше, хотя я не хочу, чтобы Гитлер победил ни при каких обстоятельствах…»

Замените здесь Германию и Гитлера на других субъектов, и вы получите сегодняшнюю доктрину Байдена. Да, есть граничное условие — Байден не намерен допустить победы Кремля. Но и Трумэн высказался в этом смысле предельно определенно.

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