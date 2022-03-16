В Донецке назвали число погибших в ДНР с 17 февраля мирных жителей

С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля погибли 49 мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 23.30 (время совпадает с московским) 15.03.2022, за 27 дней эскалации со стороны Вооруженных сил Украины, погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое», – приводит ТАСС данные представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 15 детей, за текущие сутки ранены 11 человек.

Согласно данным представительства, были повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств.

«СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня. Горловское направление – 427, Донецкое направление – 454, Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 959», – указали в ДНР.

Всего украинской армией по территории республики выпущено 13863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет тактического комплекса «Точка-У» и 562 ракеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», проинформировали в Донецке.

Накануне вечером при обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Кроме того, 14 марта по жилому кварталу в центре Донецка со стороны ВСУ был нанесен ракетный удар с использованием кассетного боеприпаса, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений; всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших.

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 24 февраля РФ начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.