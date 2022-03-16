Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск №6)

1) Эвакуация остановилась как в Киеве, так и в Киевской области. Причина – введение комендантского часа почти на двое суток. Из-за этого более 2 млн человек оказались заперты в городе, и теперь у них нет шансов вырваться за пределы столичного региона как минимум до 17 марта.

1) Эвакуация остановилась как в Киеве, так и в Киевской области. Причина – введение комендантского часа почти на двое суток. Из-за этого более 2 млн человек оказались заперты в городе, и теперь у них нет шансов вырваться за пределы столичного региона как минимум до 17 марта.

При этом еще вчера, несмотря на более-менее сносную работу магазинов, мэрия анонсировала открытие ярмарок в нескольких районах столицы, что привело бы к опасному скоплению людей на улице и толкучке.

А сегодня мэрия решила удариться в другую крайность, введя запрет на передвижение по улицам в дневное время. Есть ли в этом хоть какая-то логика? Полагаю, нет. Наоборот, эвакуацию нужно продолжать, и более того – ВСУ и нацбатам давно пора открыть выезды из Киева в сторону белорусской и российской границ, потому что западные регионы Украины и западные страны с приемом беженцев не справляются. Они сами это признают.

2) Интересно, что источники в мэрии объясняют решение ввести комендантский час результатами удара по заводу «Артем» на Лукьяновке, где производятся авиа- и противотанковые ракеты. В других районах также пострадали несколько высоток. Однако такое объяснение не может считаться состоятельным, ведь чем больше угроз для мирного населения – тем скорее его следует эвакуировать. Это же касается и Киевской области, где за неделю удалось вывезти лишь 50 тыс. человек.

3) С военной точки зрения значимых изменений в регионе не произошло. По информации источников, ВСУ удалось серьезно укрепиться под Броварами и Борисполем, а также стянуть значительные силы в район Броварского проспекта – одной из ключевых артерий города на левом берегу.

В то же время некоторые украинские источники сообщают чуть ли не о «контрнаступлении» на северо-западном направлении, но внятных доказательств этому нет. По рассказам местных жителей, в районе Ирпеня и Бучи постоянно что-то гремит, но не более того.

Внешний контур

1) К Зеленскому приехала делегация из Польши, Словении и Чехии во главе с тремя премьерами и вице-премьером Ярославом Качиньским. Цель визита понятна – надо хоть чем-то помочь Зеленскому в ситуации, когда ведущие державы НАТО вторую неделю подряд отказывают ему по всем ключевым вопросам.

Но тут внезапно Ярослав Качиньский предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО. В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил Качиньскому прилететь в Смоленск для обсуждения этого вопроса. Здесь и добавить нечего.

2) РФ вышла из Совета Европы. Теперь такие серьезные вопросы как права ЛГБТ и прочий инклюзив будут обсуждаться без участия РФ и без уплаты членских взносов из российского бюджета.

3) Евросоюз ввел очередной пакет санкций. Отныне в Россию нельзя ввозить предметы роскоши и, например, черную икру. То есть большинство россиян эти рестрикции не затрагивают. «Но это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии и деятелей культуры», – справедливо отмечают коллеги.

4) Байден согласовал выделение Украине 13,6 млрд долларов, из них 4 млрд пойдут на помощь беженцам, еще 6,7 млрд – на доставку оружия для ВСУ и союзников по НАТО. При этом только за прошлый год бюджет Украины в результате контрабанды недополучил 11 млрд долларов. Это все, что нужно знать о текущем состоянии экономики Украины.

Прогноз: 16 марта в Москву прилетит глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который продолжит навязывать Москве посреднические услуги в переговорах с командой Зеленского. Правда, какой-либо необходимости в этом посредничестве нет, равно как и в самих переговорах.

Кроме того, 16 марта Международный суд ООН может вынести решение по «иску Украины против России». Независимо от того, каким будет решение суда, юридически значимых для Москвы последствий здесь не стоит ожидать. Зато пресса наверняка пошумит на эту тему, утешив Зеленского.

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