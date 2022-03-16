 

Добыча лития может подвергнуть риску некоторых фламинго в Чили

16.03.2022, 1:10, Новости дня
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Ученые рассказали, что стремление производить более экологичные батареи может нанести ущерб биоразнообразию в некоторых регионах. Добыча лития представляет серьезную угрозу для культовых розовых птиц, обитающих на экологически хрупких солончаках, граничащих с высокими Андами. Добыча металла и изменение климата вызывают сокращение численности двух видов фламинго, обитающих только на Андских плато. О новом исследовании сообщает ScienceNews.

Ожидается, что литий, используемый в легких перезаряжаемых батареях для электромобилей, смартфонов и других устройств, сыграет важную роль в борьбе с изменением климата. По оценкам, в течение следующего десятилетия мировой спрос на этот металл вырастет в четыре раза.

Эта хрупкая экосистема сейчас находится в экзистенциальном конфликте потому, что пруды для очистки лития и другие промышленные процессы добычи используют огромное количество воды, по оценкам, 400 000 литров на одну тонну лития.

В процессе исследования команда отслеживала уровни цианобактерий, используя спутниковые данные, а также климатические факторы, которые могли повлиять на уровень воды в солончаках, такие как осадки и температура. Команда обнаружила, что уровень воды сильно различается по годам. И эти колебания сильно определяют количество фламинго в данном году, определяя доступность пищи для птиц.

Команда говорит, что долгосрочная тенденция к высыханию из-за изменения климата, которая может уменьшить общую доступность пищи для фламинго, усугубляется вечной жаждой добычи лития. И это накладывает отпечаток на два вида фламинго, чья популяция уже сократилась на 12% и 10% за 11 лет.

Команда связывает это снижение непосредственно с добычей лития. Потеря воды в результате новой добычи полезных ископаемых может быть основной причиной. В период с 1986 по 2018 год откачка подземных вод для производства лития увеличилась с нуля до 1,8 кубических метров в секунду.

Исследователи утверждают, что упадок фламинго и высыхание Салара могут иметь негативные последствия и для людей, поскольку популярный в регионе экотуризм, основанный на фламинго, вероятно, пострадает.



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