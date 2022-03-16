Ребенок пострадал при обстреле Макеевки ракетой ВСУ «Точка-У»

При обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«По предварительной информации, в Макеевке четверо пострадавших, в том числе ребенок. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.

Во вторник вечером микрорайон «Солнечный» в Макеевке пострадал при обстреле ДНР Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» .

Во вторник президент РФ Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.