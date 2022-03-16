«Лондонские махновцы» пришли за олигархами

Группа протестующих, взбешенных российской «спецоперацией» в Украине, захватила особняк в центре Лондона.

Сквоттеры на балконе особняка, который якобы принадлежит Олегу Дерипаске. Лондон. Фото: ЕРА

Этот дом в одном из самых богатых районов Лондона, Белгравии, предположительно, принадлежит Олегу Дерипаске, который попал под британские санкции на прошлой неделе.

«Экспроприаторы», называющие себя «лондонскими махновцами», вывесили украинский флаг, растяжки «Эта собственность освобождена» и заявили, что выполняют работу правительства, что они «отвоевали» особняк для украинских беженцев. На балкон выходили четверо, еще четверо пытались забраться в здание с тыльной стороны, но были задержаны. Один из протестантов сказал, что «грядет лето анархии».

В доме стоимостью, по разным оценкам, от 25 до 50 млн фунтов стерлингов — семь спален, домашний кинотеатр, тренажерный зал и турецкий хамам. Недвижимость была куплена через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах (Ravellot Limited). Счета контактного лица, указанного в земельном кадастре, по запросу Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) были заморожены.

Полицейские приехали на 10 мультивэнах и много часов наблюдали за протестующими, вели с ними переговоры, оцепив здание. «Махновцы» обещали сдаться, но с условием, что будут освобождены. Под вечер специальное подразделение полиции вошло внутрь и освободило здание, задержанные и особняк в полной сохранности, кроме личинки замка, которую высверлили полицейские.

Надо сказать, что на днях

министр жилищного строительства Соединенного Королевства Майкл Гоув сам предложил использовать российскую недвижимость в Британии для украинских беженцев.

Затем министр юстиции Доминик Рааб подтвердил радио LBC, что активы, принадлежащие российской элите, могут быть конфискованы, если на то будут «доказательства и правовые основания».

Мнения британцев о выходке анархистов вполне ожидаемо разделились. Многие выразили симпатию акции, поскольку недовольны тем, что власти «слишком медленно вводили санкции против российских олигархов», причем речь идет вовсе не о днях с начала «спецоперации» в Украине, а о годах, ей предшествующих.

Но немало и тех, кто против нарушения закона: «Если мы боремся с монстрами, это не значит, что мы должны сами превращаться в них», — в этом духе высказываются многие пользователи сетей.

В минувший понедельник палата общин приняла ключевой законопроект «Об экономических преступлениях», который заставит иностранных жителей и фирмы-посредники, зарегистрированные, как правило, в офшорах, раскрывать конечных владельцев активов в Великобритании.

Первоначальные предложения правительства предусматривали предоставление тем, кто уже владеет недвижимостью, 18-месячной отсрочки до того, как они должны будут ее зарегистрировать. Затем кабинет министров отступил и сократил отсрочку до 6 месяцев. Оппозиция настаивала на сроке в 28 дней. «Почему мы даем приближенным Путина 18 месяцев? Чтобы они спокойно переводили свои деньги с рынка недвижимости Великобритании в другую безопасную гавань?» — настаивал лидер лейбористов Кейр Стармер в палате общин. Однако консерваторы, которых много лет обвиняют в тесных связях с русскими богачами, заблокировали поправку лейбористов (229 за, 303 против). Телеканалы показывали крупным планом, как смеется министр внутренних дел Прити Патель при объявлении результатов голосования.

На прошлой неделе кабинет министров отправил под санкции семь российских миллиардеров, уступив общественному мнению, которое в подавляющем большинстве поддерживает введение ограничений. Например, «решительно» или «скорее, да» высказался за этот шаг в отношении Романа Абрамовича 81 процент опрошенных (против только 6 процентов). Шум вокруг его активов карикатурно высветил одну из сторон политического кризиса западного мира: многолетнюю масштабную политику умиротворения автократов.

Абрамович не самый богатый из российских олигархов, но точно самый известный. Покупка в 2003 году знаменитого английского футбольного клуба «Челси» оказалась его точным расчетом и на два десятилетия обеспечила Абрамовичу место в лондонской элите. Но эта же известность сделала его удобной мишенью.

Премьер-лига дисквалифицировала Абрамовича в качестве директора клуба после того, как он попал под санкции. Активы «синих» (цвет формы клуба) заморожены, запрещена любая новая деятельность по привлечению доходов, включая доходы от трансляций и средства от участия в английской Премьер-лиге и европейских соревнованиях. Разрешены только платежи, которые необходимы для функционирования клуба. Физические и онлайн-магазины «Челси» не имеют права работать, продажа товаров, например реплики футболок, разрешена только третьим лицам.

Телекоммуникационная группа Three и автомобильная фирма Hyundai временно приостановили спонсорство и попросили убрать свои бренды с футболок и домашнего стадиона «Челси». Правительство установило лимит в 20 000 фунтов стерлингов за игру на поездки на матчи и обратно. Продажа билетов на игры с участием клуба приостановлена, действительны только уже проданные и сезонные билеты.

Роман Абрамович выставил «Челси» на продажу 2 марта, пообещав списать долг в размере 1,5 млрд фунтов и направить все вырученные средства в новый фонд в пользу пострадавших в Украине. Началась ускоренная процедура продажи, чтобы «синие» могли сохранить ядро команды, которая при Романе Абрамовиче стала одной из самых успешных в Европе.

Но «Челси» сохранил возможность играть и в минувшее воскресенье в Лиге чемпионов победил «Ньюкасл Юнайтед» со счетом 1:0. И хотя баннер The Roman Impire (читается как «Римская Империя» / «империя Романа») еще висел на стадионе, скандирование в его честь быстро утихло.

Фанов «синих» обвинили в невнимании к страданиям украинцев, а те нашли чем ответить. Контрольный пакет акций «Ньюкасла» принадлежит Суверенному фонду благосостояния Саудовской Аравии.

Пользователи интернет-сетей логично предположили, что задача у этого капвложения точно такая же, как и у владельца «синих»: отмывание репутации.

По случайному стечению обстоятельств прямо в день матча с «Ньюкаслом» в Саудовской Аравии был казнен 81 человек — последний раз казнь подобного масштаба в королевстве проводилась в 1980 году, когда за один день были казнены 63 человека.

Тем не менее Даунинг-стрит планирует поездку премьера к саудитам для переговоров по нефти, чтобы освободить Великобританию от зависимости от поставок энергоносителей из России. При этом правительственные инсайдеры с гордостью сообщают, что премьер-министр имеет «более тесные связи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чем любой другой лидер «Большой семерки», передает телеканал «Скай Ньюс». Кстати, это тот самый принц, которого западные спецслужбы связывают с заказным убийством журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году. Тогда под персональные санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии, в том числе и окружение принца.

При этом Великобритания продолжает продавать оружие Саудовской Аравии. Многие протестуют, напоминает газета «Гардиан»: оружие используется в войне против Йемена, которая длится уже семь лет и привела к гибели четверти миллиона человек.

Антироссийские санкции привели к резкому росту цен на энергоносители и еще большему росту инфляции, и так давно невиданной в Соединенном Королевстве. Чтобы облегчить это бремя, премьер Борис Джонсон собирается зайти в сети Саудовской Аравии. Политологи вскоре назовут это «реальной политикой», но обсуждение началось. «Если Британия считает санкции надлежащим ответом на «спецоперацию» Путина, она должна понести расходы, связанные с этим ответом. Противодействие одному диктатору не должно требовать умиротворения другого», — написала сегодня «Гардиан».

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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