В борьбе со стрессом помогут домашние животные

Американские ученые провели исследование, которое показало, что для борьбы со стрессом людям необходимы домашние животные.

Недавно уже стало известно, что питомцы благоприятно влияют на самочувствие своих владельцев. Они существенно улучшают настроение, и помогают своим хозяевам бороться с симптомами стресса.

В процессе новой научной работы ученые из Соединенных Штатов Америки смогли подтвердить данное предположение. В ее процессе авторы тщательно изучили уровень кортизола в слюне у участников и выяснили, что для снижения уровня стресса необходимо гладить кошку или собаку по 10 минут в день.