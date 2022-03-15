Озон в воздухе способствует развитию депрессии у детей

Был проведен эксперимент, в котором исследователи обнаружили, что озон в воздухе может привести к развитию депрессии у подростков.

Специалисты тщательно проанализировали данные о состоянии здоровья 213 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Все участвующие дети живут вблизи залива Сан-Франциско. После этого эксперты сравнили информацию о здоровье детей с данными о состоянии воздуха в местах их проживания.

Таким образом, результаты исследовательской работы продемонстрировали, что дети, живущие в местностях с повышенной концентрацией озона, склонны к развитию депрессивного состояния.