Озон в воздухе способствует развитию депрессии у детей
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Был проведен эксперимент, в котором исследователи обнаружили, что озон в воздухе может привести к развитию депрессии у подростков.
Специалисты тщательно проанализировали данные о состоянии здоровья 213 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Все участвующие дети живут вблизи залива Сан-Франциско. После этого эксперты сравнили информацию о здоровье детей с данными о состоянии воздуха в местах их проживания.
Таким образом, результаты исследовательской работы продемонстрировали, что дети, живущие в местностях с повышенной концентрацией озона, склонны к развитию депрессивного состояния.
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