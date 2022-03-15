 

Озон в воздухе способствует развитию депрессии у детей

15.03.2022, 23:45, Новости дня
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Был проведен эксперимент, в котором исследователи обнаружили, что озон в воздухе может привести к развитию депрессии у подростков.

Специалисты тщательно проанализировали  данные о состоянии здоровья 213 детей в возрасте от 9 до 13 лет. Все участвующие дети живут вблизи залива Сан-Франциско. После этого эксперты сравнили информацию о здоровье детей с данными о состоянии воздуха в местах их проживания.

Таким образом, результаты исследовательской работы продемонстрировали, что дети, живущие в местностях с повышенной концентрацией озона, склонны к развитию депрессивного состояния.



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