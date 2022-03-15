СМИ: Работники аэропорта в Италии обнаружили оружие в «гуманитарной помощи» для Украины

Грузчики аэропорта в Пизе отказались загружать самолеты на Украину: в ящиках вместо продуктов и лекарств – оружие, боеприпасы и взрывчатка, сообщили СМИ со ссылкой на профсоюзы.

Об обнаружении ящиков с оружием, замаскированных под гуманитарную помощь, грузчики гражданского аэропорта им. Галилея сообщили в местный профсоюз. Как пишут итальянские СМИ, самолеты должны были лететь в Польшу, а оттуда – на Украину. Но в ящиках, которые надо было загрузить на борт, было оружие, заявили в городском отделении крупного профсоюза USB, передает РИА «Новости».

«Столкнувшись с этим очень серьезным фактом, рабочие отказались загружать груз: эти самолеты сначала приземляются на базах США/НАТО в Польше, затем груз отправляется на Украину», – говорится в сообщении профсоюза, опубликованном на его официальном сайте, передает RT.

В организации осудили эту «настоящую фальсификацию» и потребовали немедленно блокировать полеты с такими грузами, работникам аэропорта – продолжать отказываться от загрузки оружия и взрывчатки. При этом, кто пытался отправить эти грузы, не уточняется.

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