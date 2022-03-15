 

СМИ: Работники аэропорта в Италии обнаружили оружие в «гуманитарной помощи» для Украины

15.03.2022, 23:35, Новости дня
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Грузчики аэропорта в Пизе отказались загружать самолеты на Украину: в ящиках вместо продуктов и лекарств – оружие, боеприпасы и взрывчатка, сообщили СМИ со ссылкой на профсоюзы.

Об обнаружении ящиков с оружием, замаскированных под гуманитарную помощь, грузчики гражданского аэропорта им. Галилея сообщили в местный профсоюз. Как пишут итальянские СМИ, самолеты должны были лететь в Польшу, а оттуда – на Украину. Но в ящиках, которые надо было загрузить на борт, было оружие, заявили в городском отделении крупного профсоюза USB, передает РИА «Новости».

«Столкнувшись с этим очень серьезным фактом, рабочие отказались загружать груз: эти самолеты сначала приземляются на базах США/НАТО в Польше, затем груз отправляется на Украину», – говорится в сообщении профсоюза, опубликованном на его официальном сайте, передает RT.

В организации осудили эту «настоящую фальсификацию» и потребовали немедленно блокировать полеты с такими грузами, работникам аэропорта – продолжать отказываться от загрузки оружия и взрывчатки. При этом, кто пытался отправить эти грузы, не уточняется.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил в эфире Первого канала, что накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию, конвои с иностранным оружием станут законными целями для ВС России.

До этого Россия предупредила об угрозе гражданской авиации из-за поставок Западом ПЗРК Украине.

В Минобороны Британии заявили, что продолжают поставки противотанковых ракет на Украину, изучается вопрос отправки переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что американские ПЗРК «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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