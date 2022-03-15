МВФ предупредил Европу о проблемах из-за ситуации на Украине

Страны Европы столкнутся с бюджетными проблемами и сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ) статье, одним из авторов которой является директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

«Правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», – приводит текст статьи ТАСС.

Говоря о российской экономике, в фонде вновь заявили, что «беспрецедентные санкции против РФ ухудшат финансовое посредничество и торговлю, что неизбежно вызовет глубокую рецессию в стране». «Падение курса рубля подстегивает инфляцию, что еще больше снижает уровень жизни населения», – считают авторы статьи.

При этом, продолжили они, Восточная Европа столкнется с «ростом финансовых расходов и наплывом беженцев». «Хотя по мировым стандартам иностранные риски, связанные с падением российских активов, скромны, давление на развивающиеся рынки может усилиться, если инвесторы будут искать более надежные места. Аналогичным образом большинство европейских банков имеют скромные и управляемые прямые риски, связанные с Россией», – добавили в МВФ.

По его прогнозам, страны региона Кавказа и Центральной Азии «почувствуют более серьезные последствия от рецессии и санкций России». «Тесные связи между торговлей и платежными системами будут сдерживать торговлю, денежные переводы, инвестиции и туризм, негативно влияя на экономический рост, инфляцию, внешние и фискальные счета. Хотя экспортеры сырьевых товаров должны выиграть от роста мировых цен, они сталкиваются с риском сокращения экспорта энергоносителей, если санкции распространятся на трубопроводы, проходящие через Россию», – говорится в статье.

Напомним, во вторник Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил поставку в Россию ряда товаров, новые инвестиции в сфере энергетики, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.

В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Однако позже председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции.