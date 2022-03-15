Мнение: Черный рынок грядет

И вот – прямое следствие недостатка валюты в стране: послушал радио, почитал разные паблики – нет сомнений, что людей уже вовсю готовят к возврату пресловутой 88 «валютной» статьи в Уголовный Кодекс. По бывшему радио КовидФМ дошли до того, что уже откровенно призывают ввести ее поскорей. Суть – в запрете для населения продавать и покупать наличную валюту – как оно было в СССР.

А там уже и до введения специальных магазинов «Березка» недалеко… Кто слишком молод и не знает, что это такое – это были такие магазины в совке, которые торговали только за валюту. Для иностранцев. Путь в них простому советскому быдлу был заказан, даже если они где-то нашли купюру в 20 баксов: их там в любой момент могли схватить за задницу и потребовать отчитаться, откуда у них иностранные дензнаки. Я где-то в ЖЖ описывал, как примерно в 1988 году, будучи студентом, со страхом и трепетом предпринял опаснейшую экспедицию в «Березку», чтобы приобрести на подаренные мне одним французом в метро 5 франков банку импортного пива. Это было незабываемое приключение! Обошлось – не посадили. Все-таки уже была Перестройка.

А теперь уже видно – «черный» валютный рынок в стране возникает на глазах. Банки валюту не продают, да и покупают по откровенно заниженным курсам. В то же время по объявлениям на Авито можно видеть, что 1000 долларов продают «для коллекции» за… 250 тысяч рублей! То есть «черный» курс наличного бакса – 250 за доллар! Вот этот рынок государство сейчас и намеревается «прихлопнуть», введя за «черный» обмен уголовные сроки. Совок возвращается на крыльях мечты!

Вопрос: а ЗАЧЕМ бы гражданам покупать наличную валюту? За границу сейчас все равно никуда не поедешь (и, видимо, еще долго не поедешь). В банк наличные не положишь (то есть положить можно, но обратно тебе их уже не отдадут). Нафига пресловутому «простому человеку» наличные доллары или евро, что он с ними будет делать? Может, это всё – блажь, и «людям этого не нада», они и простыми рублисами обойдутся?

Ответ простой. Даже те, кто в принципе не собирается ни в какую турпоездку за границу, станут охотиться за баксами – так же, как это было и в совке, и в России в 90е – имея одну мощнейшую мотивацию: стремясь сохранить свои деньги от инфляции. Ведь по военному времени, в условиях схлопывания всей российской экономики, быстро произойдет неизбежное, а именно: пытаясь закрывать растущий дефицит бюджета, правительство начнет деньги печатать, то есть – займется эмиссией рублей. Чем больше будет напечатанных рублей – тем выше будут цены. Этот процесс мы имели удовольствие наблюдать практически все 90е, когда у РФ золотовалютные резервы исчислялись суммой в 20 млрд. долл. Тогда это объяснялось хронически низкой ценой на наш основной экспортный товар – нефть. Сейчас причина другая, но следствие то же самое.

Торговцы будут клеить цены на свои товары в у.е. не в силу отсутствия патриотизма, а просто чтобы не переклеивать их каждый день в сторону повышения. А народ быстро вспомнит забытый навык 90-х: получил утром зарплату – вечером беги и срочно обменяй ее всю на валюту, так оно будет целей и надежней. Потом по мере необходимости в течение месяца будешь ее помаленьку «отменивать» на рубли обратно.

Конечно, если введут «уголовку», этот процесс будет технически затруднен и более опасен. Кого-то и посадят, наверняка будут показательные процессы над «валютчиками». Однако по большому счету это ничего не даст: если у черного рынка есть объективные причины – он появится. А здесь причины будут самые объективные – мало кому захочется терять хоть 10% своих рублевых зарплат каждый месяц в виде «инфляционного налога».

Но в военный коммунизм мы сползаем быстро, просто любо-дорого.

Кстати, еще один «проверенный» способ борьбы с галопирующей инфляцией – введение карточек и продталонов на «жизненно необходимые продукты». Легко, впрочем, представить, чем это обернется в российских условиях: карточки будут, но отоваривать их смогут только самые шустрые – а все остальные «жизненно необходимые» будут… на том же черном рынке. За наличную валюту.