Свет во время сна угрожает здоровью человека

Результаты новой исследовательской работы ученых помогли им выяснить, что даже умеренное воздействие комнатного света во время ночного сна серьезно угрожает здоровью нашего организма.

Ученые отметили, что свет в течение дня вызывает активацию симпатической нервной системы, что существенно увеличивает частоту сердечных сокращений. Научная работа показала, что похожий процесс происходит в человеческом организме при воздействии света в процессе ночного сна.

Таким образом, авторы утверждают, что это увеличивает риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета и метаболического синдрома.