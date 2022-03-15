 

Свет во время сна угрожает здоровью человека

15.03.2022, 22:20, Новости дня
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Результаты новой исследовательской работы ученых помогли им выяснить, что даже умеренное воздействие комнатного света во время ночного сна серьезно угрожает здоровью нашего организма.

Ученые отметили, что свет в течение дня вызывает активацию симпатической нервной системы, что существенно увеличивает частоту сердечных сокращений. Научная работа показала, что похожий процесс происходит в человеческом организме при воздействии света в процессе ночного сна.

Таким образом, авторы утверждают, что это увеличивает риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета и метаболического синдрома.



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