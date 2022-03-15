Байден подписал бюджет США с выделением Украине 13,6 млрд долларов

Президент США Джо Байден подписал одобренную Конгрессом инициативу о финансировании правительства Соединенных Штатов на оставшийся финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме 1,5 трлн долларов, включая выделение Украине 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь.

«Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в 13,6 млрд долларов для реагирования на вторжение РФ на Украину и его последствия для соседних стран. <…> Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы <…>, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис [на Украине]», – приводит ТАСС слова Байдена во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа.

Напомним, 10 марта конгрессмены утвердили проект бюджета Соединенных Штатов, который предполагает выделение Украине 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь.