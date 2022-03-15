 

Байден подписал бюджет США с выделением Украине 13,6 млрд долларов

15.03.2022, 22:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден подписал одобренную Конгрессом инициативу о финансировании правительства Соединенных Штатов на оставшийся финансовый год (начался с октября 2021 года) в объеме 1,5 трлн долларов, включая выделение Украине 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь.

«Этот законопроект включает в себя историческое финансирование в 13,6 млрд долларов для реагирования на вторжение РФ на Украину и его последствия для соседних стран. <…> Я хочу поблагодарить руководство Конгресса за столь быструю работу над обеспечением того, чтобы у нас были необходимые ресурсы <…>, чтобы мы могли продолжать решительно реагировать на этот кризис [на Украине]», – приводит ТАСС слова Байдена во время проходившей в Белом доме церемонии подписания документа.

Напомним, 10 марта конгрессмены утвердили проект бюджета Соединенных Штатов, который предполагает выделение Украине 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Израиль выбрал нового посла в России

19.12 / Девочка из РФ вошла топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров YouTube

08.08 / Врач назвал методику диагностирования «постковидного синдрома»

16.08 / В Харькове на взятке в $15 тыс. разоблачили декана вуза – Офис генпрокурора

15.01 / Является ли Трамп агентом КГБ, что сделают с Навальным, Патрушев вместо Путина, Байден. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

03.11 / “Мы сильнее ненависти и террора”. В Евросоюзе отреагировали на теракт в Вене

19.02 / Кравчук заявил, что внутри Украины много противников ее независимости

05.09 / СБУ сообщила о задержании мужчины, который, по данным СМИ, угрожал Зеленскому

10.03 / Пожар в дата-центре вызвал сбои в интернете по всей Европе

02.07 / Черчесов ответил на вопрос о возможной отставке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика