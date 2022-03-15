 

Грудь по-волочковски! – Личное мнение

15.03.2022, 22:05, Разное
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Помните историю о том, как Настенька Волочкова оскорбила сотрудников полиции, отказавшись надевать маску в самолёте? Это случилось в самый разгар её романа с банщиком из «Давай поженимся».


Фото: Соцсети

Неожиданно история получила пикантное, мягко говоря, продолжение.

Настя не только обозвала полицейских, но и зачем-то вывалила грудь.

https://t.me/lenamiro/11125

Среди сотрудников полиции была женщина. Ей-то инстаграмная балерина и попыталась объяснить, что в свои 40 выглядит лучше всех. Грудь, как видимо посчитала Настя, пошла в ход, как аргумент.

Теперь Волочковой светит, как пишут, уголовка.

Я бы не стала вообще говорить об этом: мне Настю почему-то жалко, как жалею я всех упавших и даже не пытающихся подняться.

Но дело в том, что многие наши женщины до сих пор оценивают себя исключительно по внешним параметрам, как это делает Настя.

«У меня — классная грудь! Значит, я — лучше тебя!» Вместо «грудь» можно поставить ноги, задницу, лицо — смысл не изменится. Ощущать собственное превосходство или, наоборот, ущербность, сравнивая свои внешние признаки с чужими — это уровень глупых людей.

Уважающая себя женщина так делать не будет. Ни в гротескной форме по-волочковски, ни тихо, исключительно в мыслях.

Да, красивое тело — это прекрасно. Я сейчас не о Насте, конечно, а в принципе. Но даже самое распрекрасное тело (и снова я не о Волочковой) не делает вас, как человека, более значимым, не ставит вас выше других людей.

Каждая из вас — уникальна. Любить и ценить свою уникальность — правильно. А вот надевать на себя корону, попутно вываливая сиськи — это, простите, просто жалко.

А какие чувства вызвало в вас поведении Насти в этом видео?

Источник: Лена Миро



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