Аккуратность и тонкие линии не приветствуются: тренд в макияже глаз, который очень легко воспроизвести

Подводка для глаз всегда являлась актуальным косметическим средством, независимо от того, какую технику нанесения макияжа вы используете. Стрелки могут быть классическими, двойными, фигурными… “Кошачий глаз”, “рыбий хвост”, различная геометрия… Толщина стрелок также может регулироваться в зависимости от ваших вкусов и предпочтений, ну и конечно же, от модных тенденций. Новый тренд 2022 года – отсутствие аккуратности и тонких линий в макияже глаз.

Весьма необычно

Макияж глаз – процедура, с которой ежедневно сталкивается практически каждая женщина. И на работе, и на прогулке, и на вечеринке – для того чтобы подчеркнуть достоинства своих глаз или скрыть определенные недостатки с помощью косметических средств, особых усилий прилагать не надо. Тем более сегодня, когда об аккуратных тоненьких стрелочках можно забыть. В тренде «тяжелый» макияж, который раньше окружающие могли бы только высмеять. Сейчас эта техника уже просочилась в мейнстрим, и скоро большинство женщин, возможно, будет колдовать по-новому над своими веками.

Доказательство? Достаточно взглянуть на знаменитостей на различных светских мероприятиях. Тяжелая, слегка небрежная черная подводка для глаз сделает ярким, привлекательным, эффектным любой образ.

Ни забот, ни хлопот

Прелесть этой тенденции заключается в том, что она отличается особой простотой. В отличие от классических стрелок, которые обычно рисуют женщины, этот стиль не требует твердой руки или тонкой кисти.

Не переживайте на счет дрожащей руки во время нанесения подводки.

Единственное требование заключается в особом внимании к бой биту – пришедшему к нам с Запада нетипичному макияжу, не предназначенному для визуальной коррекции особенностей лица, а, наоборот, подчеркивающему индивидуальный характер человека. Забудьте о слегка смещенном “кошачьем глазе” или “рыбьем хвосте”. Не подойдут и стрелки, отличающиеся чуть большей толщиной, чем классический вариант. Стрелки должны быть действительно большими, слегка неряшливыми. Когда визажисты говорят о хаотичности, они имеют в виду именно это.

Итак, берите косметику и начинайте выделять глаза «тяжелой рукой», делая конец стрелки толстым, а не сужающимся. Все очень легко и просто, но при этом очень эффектно!